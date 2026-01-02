TE RECOMENDAMOS
Si tu hijo o hija estudia la primaria y quieres que reciba la Beca Rita Cetina, debes estar muy atento ya que este mes comienzan los registros para dicho nivel escolar, sin embargo se hará por grados y se iniciará con ciertos estudiantes. Aquí te contamos quiénes deben hacer su inscripción para poder recibir el apoyo de $1,900 pesos y qué requisitos necesitas presentar. ¡Ve por lápiz y papel y anota esta información!
El programa de Becas Rita Cetina, destinado a fomentar la permanencia y el desarrollo educativo, ha confirmado que en enero los alumnos de primaria que deseen recibir el apoyo económico de $1,900 pesos podrán solicitarlo. Aquellos estudiantes que cumplan con los requisitos deberán realizar su proceso de registro para así cobrar la ayuda bimestral.
Recuerda que la Beca Rita Cetina otorga un monto de $1,900 pesos; actualmente, dicho pago sólo le ha llegado a estudiantes de secundaria, pero a partir de este 2026 se incluirána a los alumnos de primaria y posteriormente, a los de preescolar.
¿Qué estudiantes de primaria podrán registrarse a la Beca Rita Cetina en enero?
El llamado a registrarse en enero se enfoca principalmente en estudiantes de primaria de los siguientes grados escolares:
- Cuarto de primaria
- Quinto de primaria
- Sexto de primaria.
No obstante, las fechas oficiales no han sido confirmadas por las autoridades encargadas de entregar esta beca, por lo que te sugerimos estar al pendiente y seguir las redes sociales de Becas Benito, que son las indicadas para conocer los últimos avisos.
Los estudiantes de primero, segundo y tercero de primaria podrán hacer su registro hasta septiembre 2026, por lo que aún deberán de esperar varios meses para cobrar su ayuda de $1,900 pesos.
Requisitos de la Beca Rita Cetina para registro de alumnos de 4to,5to y 6to de primaria
De forma preliminar, para solicitar la beca los alumnos de primaria deben cumplir con alguno de estos criterios:
-Tener algún hijo o hija inscrita en una primaria pública ubicada en una localidad rural o en una escuela clasificada como escuela de interés.
-Tener bajos ingresos y algún hijo o hija inscrita en una escuela pública, con prioridad para quienes estudian en escuelas ubicadas en localidades indígenas o con algún grado de marginación.
Por su parte, los requisitos y documentos que debe presentar la madre, padre o tutor son:
- Llave MX
- CURP
- Número de celular
- Correo electrónico
- Identificación oficial (digitalizada)
- Comprobante de domicilio de los últimos 3 meses (digitalizado).
