¿Eres beneficiario de una de las Pensiones del Bienestar? Si es así, debes estar muy atento porque las autoridades podrían depositar el primero pago en los próximos días; aquí te contamos cuáles son los cuatro programas a los que se les depositaría en enero 2026 y los montos. ¡Toma nota y apunta las fechas en tu calendario!

Cada año, el Gobierno Federal comienza a dispersar los apoyos económicos de los principales programas destinados a los sectores más vulnerables de la población; por lo menos los beneficiarios de cuatro de las ayudas más importantes recibirán su primer pago del 2026 en enero, correspondiente al primer bimestre.

Es justamente en enero cuando una buena parte de los mexicanos se encuentran gastados y ajustando su presupuesto debido a que destinaron su dinero a los festejos de Navidad y de fin de año. Por tal motivo, los beneficiarios de estos programas tendrán un “respiro” ya que les caerá su depósito, el cual les ayudará a cubrir sus necesidades y deudas (en caso de que las tengan).

¿Qué pensionados y beneficiarios del Bienestar reciben pago en enero 2026?

Se tiene previsto que la Secretaría de Bienestar realice los depósitos en enero 2026 para los siguientes beneficiarios de los programas del Bienestar:

Pensión para el Bienestar de las personas Adultos Mayores

Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

Pensión Mujeres Bienestar

Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras.

Montos confirmados de pagos de Pensiones Bienestar enero 2026

Hasta el momento, los montos confirmados de pago para estas pensiones son los siguientes:

-Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores: $6,200 pesos bimestrales

-Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad: $3,200 pesos bimestrales

-Pensión Mujeres Bienestar: $3,000 pesos bimestrales

-Programa para el Bienestar de Niñas y Niños Hijos de Madres Trabajadoras: $1,650 pesos bimestrales.

Aún no se ha confirmado un aumento en los pagos para 2026, por lo que te recomendamos que te mantengas al pendiente de los avisos de las autoridades.

Pensión Bienestar 2026: calendario tentativo de pagos en enero

Aún no se ha dado a conocer el calendario oficial de pagos de enero para los beneficiaros de estos cuatro programas del Bienestar; se prevé que la dispersión de los recursos se entregue a partir del 5 de enero de 2026, sin embargo, te sugerimos que esperes el anuncio por parte de las autoridades correspondientes.