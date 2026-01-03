Ángela Aguilar generó polémica luego de que los usuarios de redes sociales se dieran cuenta de que en una de las últimas publicaciones que hizo se observa cómo le da una cachetada a Christian Nodal, situación que para los internautas podría revelar el tipo de relación que tienen. “Mostrando que lo tiene bien controlado”, manifestaron sus seguidores.

La relación de Ángela y Nodal continúa siendo de las más polémicas y los usuarios de redes sociales observan cada movimiento que hace la pareja en público, además del contenido que comparten en sus cuentas de Instagram y Tiktok.

En los últimos días, la hija de Pepe Aguilar compartió un video en el que mostró lo que había sido su 2025 y en el clip se observan varias imágenes y momentos en los que estuvo en el escenario, con su familia y los que compartió con su esposo.

Entre los videos que llamaron la atención destacó uno en el que la cantante aparece dándole una cachetada a su esposo con una tortilla de harina como parte de un reto viral.

Inmediatamente después de que este video se hiciera viral, los seguidores e internautas comentaron al respecto; criticaron que Nodal y Ángela se esfuercen por “aparentar” un romance que no tienen.

“Órale, cocazo”, “Lo que debe costar aparentar” “Ángela mostrando que lo tiene bien controlado”, “Qué tiernos se ven. Obvio no”, “Siempre he pensado que ella está enamorada sola”, fueron algunas de las reaacciones.

Esta polémica se suma a las palabras que Ángela Aguilar compartió al iniciar el 2026, en las cuales señaló que el 2025 la puso a prueba en muchas cosas, como en su "capacidad de mantenerse firme".