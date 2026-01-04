TE RECOMENDAMOS

enamoró a sus fanáticos en redes sociales al compartir los detalles de las recientes vacaciones que disfrutó en familia durante el Año Nuevo.

En un carrete de fotografías que compartió en Instagram, la modelo se dejó ver más bella que nunca, sin maquillaje y un aspecto natural, pero glamoroso. Posó para la cámara ataviada con un monokini con estampado de leopardo, que ayudó a destacar su silueta de impacto.

La prenda presentó un diseño atrevido, con marcado escote y un panel recortado sobre el vientre y unido con cordones cruzados. En otras fotografías lució un minivestido rojo braless, además de un top de escote en V.

Presumió su rostro definido con una mínima cantidad de maquillaje y su cabello peinado en ondas naturales.

En su publicación de redes sociales, Hailey dejó ver que se divirtió con su esposo Justin Bieber y su hijo Jack Blues en la playa, aunque no reveló el destino de lujo que visitó.

La modelo y de internet recientemente fue tema de conversación entre sus fanáticos por rumores que afirmaron que espera su segundo hijo con el cantante de Baby y Daisies.

Dichas afirmaciones fueron desmentidas a través de la reciente actividad de Hailey en Instagram, donde se dejó ver sin vientre de embarazo.

Pero el hecho de que haya desmentido los rumores no significa que Hailey no esté abierta a la posibilidad de tener otro bebé. En una entrevista que le dio a la revista GQ, la modelo señaló que se siente más preparada para un segundo embarazo y que desea expandir su familia.

“No creo que haya nada que te pueda decir al respecto que te prepare hasta que lo hagas tú misma!”, señaló. “Pero me siento mucho más preparada para volver a hacerlo, a diferencia de lo poco preparada que me sentí al hacerlo por primera vez”, agregó.

En una entrevista separada que dio en el podcast In Your Dreams, Bieber, de 29 años, dijo que su sueño ha sido tener más de un hijo: “Sé que quiero más de uno (...) Siempre supe que quería ser madre. Desde pequeña, siempre me imaginé teniendo hijos”, apuntó.

