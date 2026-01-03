Elizabeth Hurley inicia el 2026 con un look que es puro glamour en mini bikini blanco. Su figura radiante y su confianza natural destacan en una imagen cargada de ambiente festivo para celebrar el Año Nuevo.

La estrella deslumbró ataviada en un mini bikini blanco y agregó un abrigo para darle un toque invernal. Presumió su sonrisa y un maquillaje compuesto por base, delineador negro alrededor de los ojos, rubor y gloss en los labios. Peinó su cabellera en ondas y llevó arracadas brillantes.

“Happy New Year! Starting 2026 with a bang”, escribió haciendo alusión a que asistió a una fiesta inspirada en el agente 007 y ella decidió lucir mejor que nunca a sus 60 años. Sumó decenas de comentarios que alabaron su belleza y más de 65 mil “Me Gusta”.

En otras fotografías, posa junto a su pareja, el cantante de country, Billy Ray Cyrus, papá de Miley Cyrus.

Elizabeth Hurley frecuentemente luce piezas de su propia marca, Elizabeth Hurley Beach. Fundada en 2005 en Londres, esta firma de lujo se especializa en crear “tendencias que aportan emoción al guardarropa de vacaciones”, según su sitio web.

La colección ha tenido un éxito global, y ahora se vende en todo el mundo. La mayoría de sus diseños están hechos de algodón, seda y lycra. Elizabeth Hurley participa activamente en todas las etapas del diseño, supervisando tanto la fabricación como la comercialización.

“Elegí aventurarme en la moda de ropa de playa porque es un área donde las mujeres, sin importar su forma o tamaño, pueden lucir espectaculares. Creo colecciones para que las mujeres se sientan fabulosas a cualquier edad”, comenta.

Elizabeth Hurley confiesa que constantemente es cuestionada por su dieta para mantenerse radiante. En una entrevista con The Telegraph, dijo que su alimentación es muy simple, pero siempre se ha cuidado.

“Dejé de comer sándwiches empaquetados y, en su lugar, como alimentos como pollo asado con puré de papas y verduras”.

“Mi mantra es: ‘No comas demasiado, demasiado rápido, demasiado a menudo o demasiado tarde. O, dicho de otra manera, comer comidas más pequeñas, masticar correctamente, prohibir aperitivos y cenar antes”, dijo.

Y agregó: “Esto funciona para mí. No bebo jugos verdes o batidos raros y solo tomo suplementos si un análisis de sangre me dice que me falta algo. Trato de tener verduras o frutas iguales a la mitad de cada plato que como”.

Hurley prefiere evitar el gimnasio, pero siempre está activa y rara vez se queda quieta.