Como lo prometieron, las autoridades de la Secretaría del Bienestar y la presidenta Claudia Sheinbaum anunciaron los aumentos de las Pensiones del Bienestar para 2026, además de revelar las fechas exactas de pago para iniciar el año con una lanita extra en los bolsillos.
Durante la Mañanera del Pueblo, Ariadna Montiel, titular de la Secretaría del Bienestar, anunció los montos oficiales de los principales programas sociales del gobierno tras el aumento que se prometió a finales del año pasado.
Así quedan los nuevos pagos:
- Pensión Bienestar Adultos Mayores: $6,400
- Pensión Mujeres Bienestar: $3,100
- Pensión Personas con Discapacidad: $3,300
- Programa Madres Trabajadoras: $1,650
Estos apoyos económicos están destinados a todos aquellos mexicanos y mexicanas que más lo necesitan, que no pueden trabajar por cuestiones sociales, médicas y de edad, y que estén en vulnerabilidad económica.
Con los incrementos para 2026, el Gobierno de México busca garantizar que las familias beneficiarias mantengan su capacidad de adquisición frente a la inflación y que los apoyos sociales, actualmente repartidos, continúen siendo una herramienta efectiva para enfrentar los gastos y mejorar la economía de los mexicanos que más lo necesiten, según anunciaron las autoridades.
¿Cuándo pagan las Pensiones del Bienestar con el aumento?
El apoyo repartido de forma bimestral en dichas pensiones se hará a través de la Tarjeta del Bienestar, que se entrega a los beneficiarios luego de ser aceptados en dichos programas.
Toma en cuenta que este pago será correspondiente al bimestre enero-febrero y se hará de acuerdo a la primera letra del primer apellido de los beneficiarios.
Calendario de pagos de la Pensión Bienestar enero 2026
- A - Lunes 5 de enero
- B - Martes 6 de enero
- C - Miércoles 7 y Jueves 8 de enero
- D, E, F - Viernes 9 de enero
- G - Lunes 12 y martes 13 de enero
- H, I, J, K - Miércoles 14 de enero
- L - Jueves 15 de enero
- M - Viernes 16 y lunes 19 de enero
- N, Ñ, O - Martes 20 de enero
- P, Q - Miércoles 21 de enero
- R - Jueves 22 y viernes 23 de enero
- S - Lunes 26 de enero
- T, U, V - Martes 27 de enero
- W, X, Y, Z - Miércoles 28 de enero
El miércoles 28 de enero, los beneficiarios de Jóvenes Construyendo el Futuro recibirán su pago mensual con el aumento correspondiente a 9 mil 582.47 pesos. El programa tuvo un incremento de acuerdo al nuevo salario mínimo que entró en vigor el pasado 1 de enero.
