El drama en torno a la familia real y sus vínculos con la política volvió a encenderse en Estados Unidos, pero esta vez Donald Trump se quedará con las ganas de ir en contra del príncipe Harry. La idea de deportar al hijo del rey Carlos III simplemente no se haría realidad…pero, ¿por qué?

De acuerdo con información revelada por medios estadounidenses, Trump no tiene ninguna autoridad legal para expulsar a Harry del país, por más discursos incendiarios o insinuaciones políticas que haga para provocar al príncipe ya su esposa Meghan Markle.

Según explicó el abogado de inmigración Flomy Javier Diza, ningún presidente de Estados Unidos puede deportar a alguien por mero capricho: “El presidente Donald Trump no tiene autoridad unilateral para deportar a una persona, incluido el príncipe Harry, quien es residente permanente legal de Estados Unidos”.

El experto explicó que todo movimiento de este tipo debe pasar por procesos legales formales y tribunales de inmigración: “Cualquier deportación requeriría una base legal válida según la ley de inmigración estadounidense, no retórica política”.

De acuerdo con el especialista, la deportación sólo sería posible si se comprobara una violación real a la Ley de Inmigración, como fraude migratorio o mentir deliberadamente en documentos oficiales; los rumores, entrevistas o confesiones en libros no son pruebas automáticas.

“En Estados Unidos, la expulsión o deportación se rige por la ley, no por la preferencia presidencial. Ni siquiera un presidente en funciones puede ordenar personalmente la expulsión de una persona específica. Los procedimientos de deportación deben ser iniciados por el Departamento de Seguridad Nacional y resueltos mediante procesos legales establecidos, que a menudo involucran a los tribunales de inmigración”, señaló Diza.

Cabe recordar que la visa fue cuestionada después de que el propio Harry reconociera en su libro de memorias Spare haber probado drogas en el pasado. Esto llevó a la Heritage Foundation a exigir que se hicieran públicos sus documentos migratorios, alegando que pudo mentir en su solicitud de visa.

Tras esto, un abogado del Departamento de Seguridad Nacional confirmó que la solicitud del príncipe cumplió con todas las reglas, cerrando la puerta por el momento a cualquier intento de expulsión.

Durante su reciente asistencia al programa The Late Show with Stephen Colbert, Harry abordó el tema en tono de burla, dejando claro que no le preocupa ser expulsado del país ya que no corre peligro real.

En el programa, Harry bromeó sobre reyes, monarquías y aduanas estadounidenses; dichos comentarios no pasaron desapercibidos y, según insiders, habría irritado aún más a Trump.

“Escuché que eligieron a un rey”, bromeó Harry en su momento. “El año que viene, sé que esperamos dar la bienvenida a más británicos del otro lado del charco. Siempre que se comporten bien, pasen la aduana y el ICE”, agregó.

A principios del año pasado, a pesar de haber alardeado tener el poder para cancelarle la visa al duque de Sussex, Trump afirmó que no estaba interesado en expulsarlo del país en ese momento, ya que estaba muy ocupado con su controvertida esposa, Meghan Markle, a quién el presidente no quiere.

“Lo dejaré en paz. Ya tiene suficientes problemas con su esposa. Es terrible”, dijo Donald Trump en dicho momento.