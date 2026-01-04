El presidente Donald Trump advirtió el domingo a la nueva líder venezolana Delcy Rodríguez que debe colaborar con Estados Unidos si no quiere "pagar un precio muy alto", un día después del derrocamiento del mandatario Nicolás Maduro.

La cúpula militar venezolana reconoció a Rodríguez como presidenta encargada, de acuerdo a un fallo de la corte suprema, anunció el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.

Trump endureció de nuevo el tono, después de que el sábado anunciara que estaba dispuesto a trabajar con Rodríguez para garantizar una transición democrática "segura y juiciosa", tras la exitosa exfiltración de Maduro y su esposa en la madrugada del sábado.

El presidente izquierdista, acusado de narcotráfico y terrorismo en Estados Unidos, se encuentra en una cárcel de Nueva York a la espera de ser presentado ante un juez el lunes al mediodía.

Si su sucesora Rodríguez "no hace lo correcto, va a pagar un precio muy alto, probablemente mayor que el de Maduro", dijo Trump en una breve entrevista telefónica con la revista The Atlantic.

Estados Unidos dice querer controlar la compleja situación venezolana a distancia, sin forzar por el momento un cambio de régimen pero dejando todas las opciones abiertas.

Hablar de elecciones en Venezuela "es prematuro en este momento", declaró el secretario de Estado, Marco Rubio, en entrevista televisiva.

Washington quiere además volver a abrir la explotación petrolera a sus empresas, mientras que Rodríguez advirtió poco después de la captura de Maduro que su gobierno está listo "para defender nuestros recursos naturales".

- "Un país fallido" -

"Reconstruir no es algo malo en el caso de Venezuela", dijo Trump. "Es un país totalmente fallido. Un desastre en todos los sentidos", añadió.

"Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen", dijo por su parte Rubio en entrevista con CBS News.

Estados Unidos mantiene en el Caribe una poderosa fuerza naval que lideró la incursión, y que además está encargada de impedir que buques petroleros bajo sanciones puedan sacar el crudo del país.

La legalidad de la incursión es debatida intensamente en Estados Unidos, donde el Congreso tiene en principio la potestad de declarar la guerra.

Rubio invocó los poderes especiales de Trump para ordenar el cumplimiento de una orden de la justicia estadounidense.

Estados Unidos no reconocía a Maduro como el presidente legítimo de Venezuela. En el poder desde 2013, sus dos reelecciones en los comicios de 2018 y 2024 fueron denunciadas como fraudulentas por la oposición.

Se trata de "alguien que nunca respetó ninguno de los acuerdos que concluyó" y a quien "le ofrecimos, en múltiples ocasiones, la posibilidad de abandonar el poder", justificó Rubio.

"Maduro es una persona horrible, pero no respondes a una ilegalidad con otra ilegalidad", criticó el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, en entrevista con ABC.

- "A sangre fría" -

Las fuerzas especiales estadounidenses mataron "a sangre fría" a los escoltas de Maduro, aseguró en Caracas el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.

El ambiente en Caracas era de el de una ciudad fantasma este domingo, con algunas farmacias y supermercados abiertos pero una mayoría de tiendas con las persianas bajas. Policías vestidos de negro, enmascarados y armados con rifles largos patrullan las calles.

Las huellas de los bombardeos en zonas cercanas al puerto y el aeropuerto de Caracas provocan angustia e incredulidad entre sus habitantes.

"Llega a caer un misil de estos para acá, bueno, no queda nada", explicó a la AFP Alpidio, de 47 años, un vecino del barrio Bolívar de La Guaira que no quiso dar su apellido.

El Consejo de Seguridad de la ONU debatirá de urgencia el caso este lunes, y lo mismo hará la Organización de Estados Americanos (OEA) el martes en su sede en Washington.

Los gobiernos izquierdistas de Brasil, Chile, Colombia, México y Uruguay se unieron para denunciar la operación militar, mientras que los aliados de Trump en la región, como Argentina o El Salvador, le han mostrado su apoyo.

Moscú y Pekín exigieron la "liberación inmediata" de Maduro.

- Fin del tercer mandato -

Con esta operación militar Washington puso fin al tercer mandato del líder venezolano (2025-2031), con el que hubiera acumulado 18 años en el poder.

Las explosiones y sobrevuelos que sacudieron Caracas el sábado fueron el clímax de cuatro meses de presión militar contra Maduro. Desde septiembre, Estados Unidos llevó a cabo una serie de bombardeos contra lanchas que supuestamente transportaban drogas en el Caribe, con un saldo de más de un centenar de muertos.

Desde 2020 Maduro es considerado por Estados Unidos como el jefe del denominado "cártel de los Soles".

En total son seis personas del régimen chavista las acusadas en la actualidad, entre ellas la propia esposa de Maduro, Cilia Flores, y el ministro del Interior venezolano, Diosdado Cabello, considerado uno de los hombres clave del régimen.

- Los intereses petroleros -

En sus primeras declaraciones tras el audaz golpe, Trump apartó de sus cálculos políticos a la líder opositora y Premio Nobel de Paz María Corina Machado, al decir que "le sería muy difícil estar al frente del país".

De acuerdo a la Constitución venezolana, la ausencia de Maduro obligaría a convocar elecciones en los próximos 30 días, pero al delegar el poder de forma temporal en Rodríguez, esa posibilidad está en el aire.

Lo que sí dejó muy en claro Trump fue su intención de incentivar a las petroleras estadounidenses para que regresen a Venezuela.

"Vamos a hacer que nuestras compañías petroleras de Estados Unidos, las más grandes en cualquier parte del mundo, entren, inviertan miles de millones de dólares, reparen la infraestructura gravemente deteriorada, la infraestructura petrolera, y comiencen a generar dinero", dijo.

Venezuela, bajo sanciones petroleras estadounidenses desde 2019, produce alrededor de un millón de barriles de crudo al día y vende la mayor parte en el mercado negro con grandes descuentos.

La compañía petrolera estadounidense Chevron ya opera actualmente en el país caribeño gracias a una autorización especial.