Dinamarca y Groenlandia pidieron este domingo "respeto" a la integridad territorial de Groenlandia, después de que la esposa de un asesor de Donald Trump compartiera una imagen de esa isla ártica danesa con los colores de la bandera estadounidense.

Katie Miller, esposa del subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller, publicó la fotografía el sábado en su cuenta de X, acompañada de una breve leyenda en mayúsculas: "SOON" (pronto).

Desde su regreso a la Casa Blanca en enero, Trump ha afirmado en repetidas ocasiones que Estados Unidos "necesita" este territorio autónomo de Dinamarca, rico en recursos, por razones de seguridad, y se ha negado a descartar el uso de la fuerza para controlarlo.

La publicación de Miller en X se produce además después de que el ejército estadounidense capturara al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa durante una sorprendente incursión militar que incluyó bombardeos sobre Caracas.

Expertos consideran que la operación en Venezuela es una advertencia a los aliados de Estados Unidos preocupados por las amenazas de Trump de apoderarse de recursos estratégicos, empezando por su voluntad declarada de anexionar Groenlandia.

"Esta imagen es irrespetuosa. Las relaciones entre los países y los pueblos se fundamentan en el respeto y el derecho internacional, y no en símbolos que ignoran nuestro estatus y nuestros derechos", reaccionó el primer ministro groenlandés, Jens-Frederik Nielsen, en Facebook.

Pero "no hay ninguna razón para que cunda el pánico o para preocuparse", agregó el dirigente, que recordó que Groenlandia "no está en venta y [su] futuro no se decide en redes sociales".

Un poco antes, el embajador de Dinamarca en Estados Unidos, Jesper Møller Sørensen, había hecho una declaración similar.

"Un pequeño recordatorio amistoso sobre Estados Unidos y el Reino de Dinamarca: somos aliados cercanos y debemos seguir trabajando juntos como tales", escribió el embajador, en respuesta al mensaje de Katie Miller.

"Y sí, esperamos el respeto total de la integridad territorial del Reino de Dinamarca", escribió.

Consultado en una entrevista telefónica con The Atlantic sobre Groenlandia, Trump dijo que la decisión correspondía a otros, según la revista.

"Tendrán que evaluarlo ellos mismos. Realmente no lo sé", dijo Trump, según la cita. Y añadió: "Pero necesitamos Groenlandia, absolutamente. La necesitamos para la defensa".

Katie Miller fue durante un tiempo asesora y portavoz de la comisión para la eficacia gubernamental Doge, entonces dirigida por Elon Musk, antes de ser contratada por el multimillonario en el sector privado.