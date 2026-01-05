TE RECOMENDAMOS

Heidi Klum deja al descubierto su figura con bikini amarillo y deslumbra en Instagram

Costo del pasaporte mexicano y matrícula consular en Estados Unidos (tarifas actualizadas 2026)

Pasaporte mexicano 2026: Trámite fácil con 50% de descuento, requisitos y cómo agendar cita

Familia de Yolanda Andrade habría considerado eutanasia en Colombia, según periodista

SEP confirma suspensión de clases para preescolar, primaria y secundaria en enero tras vacaciones; habrá puente largo

Partidarios de Trump vuelven a tensar la cuerda: Groenlandia responde a imagen viral con bandera de Estados Unidos

Marco Rubio afirma que Estados Unidos dirigirá el futuro de Venezuela tras la caída de Maduro

‘Cachetada’ de Ángela a Nodal causa revuelo: “Mostrando que lo tiene bien controlado”, dicen en redes. VIDEO

Pensión Bienestar 2026: ¿Qué adultos mayores deben renovar su tarjeta para cobrar pago de $6,200 pesos?

La presidenta de México, afirmó este lunes que América "no pertenece a una doctrina ni a una potencia" tras la operación militar con que Estados Unidos sacó por la fuerza de Venezuela al presidente y a su esposa.

La declaración de la mandataria ocurre luego que el presidente Donald Trump describió el operativo para detener a Maduro como una actualización de la Doctrina Monroe, la declaración de 1823 del quinto presidente de Estados Unidos, James Monroe, que afirmaba que América Latina estaba vedada a otras potencias, refiriéndose entonces a Europa.

"México sostiene con convicción que América no pertenece a una doctrina ni a una potencia. El continente americano pertenece a los pueblos de cada uno de los países que lo conforman", dijo Sheinbaum durante su habitual rueda de prensa matinal.

Tras la detención del líder venezolano, Trump aseveró ante la prensa que "la Doctrina Monroe es algo importante, pero la hemos superado por mucho, de verdad mucho".

"Ahora la llaman el documento Donroe", agregó Trump, al hacer un juego de palabras con la inclusión de la inicial de su nombre. "El dominio de Estados Unidos en el hemisferio occidental nunca será cuestionado de nuevo", afirmó.

Nicolás Maduro, de 63 años, es acusado de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, de 69. Ambos fueron capturados en Caracas el sábado durante intensos ataques estadounidenses que incluyeron comandos en tierra, bombardeos de aviones de combate y una imponente fuerza naval.

