Heidi Klum arrancó el 2026 con energía al mostrarse en Instagram con un llamativo bikini amarillo mientras realizaba ejercicios de brazo junto a la piscina. La supermodelo, siempre impecable, complementó su look beach-fit con elegantes lentes de sol, combinando estilo y comodidad en pleno día de entrenamiento.

El entorno que eligió no pudo ser más espectacular: una piscina privada en primer plano y, al fondo, el vasto océano aportando un ambiente relajado y exclusivo. La imagen proyecta una mezcla de disciplina y disfrute que refleja su enfoque balanceado del bienestar, manteniendo su icónica figura mientras fortalece brazos frente a un paisaje paradisíaco.

Sumó más de 40,000 reacciones y decenas de comentarios que alabaron su belleza. “Wow” y “Eres una reina” fueron comentarios de algunos de sus 12.7 millones de seguidores.

Heidi Klum cumplió 52 años el pasado 1 de junio. Celebró junto a su novio Tom Kaulitz, de 36 años, y varios amigos en una fiesta que incluyó globos y pastel.

Heidi Klum tiene cuatro hijos: Leni, de 21 años, Henry, Johan, y Lou. Con su hija Leni ha protagonizado campañas para la marca de lencería Intimissimi.

Algunos de sus millones de seguidores aplauden las sesiones, pero otros las critican fuertemente. “Es muy extraño hacer esto con tu madre”, “Qué raro que te toque”, “No lo debería hacer con su madre” fueron algunos de los comentarios.

Las modelos son embajadoras de Intimissimi desde el año pasado. Sin embargo, la joven declaró en una entrevista, para Page Six que está muy feliz por las campañas, pues pasa increíbles momentos con su mamá, así que procura ignorar los comentarios negativos en redes sociales.

Por su parte, Heidi Klum aseguró que está muy orgullosa de que su hija Leni estudie al mismo tiempo en que forja su carrera en la industria del modelaje.

Leni es la hija mayor de la modelo Heidi Klum y ha seguido los pasos de su madre en la industria del modelaje. Su debut lo hizo en 2021, cuando tenía 16 años, al posar con su mamá para la revista Vogue.

Ha participado en esta campaña publicitaria para Intimissimi, sumándose a los numerosos trabajos de modelaje que ha realizado inspirada por su madre, una de las modelos más reconocidas, mejor remuneradas y demandadas desde su juventud.

Heidi Klum contó, años atrás, que su hija nunca le ha tenido miedo a las cámaras gracias a que siempre ha estado con ella en sesiones de foto y todo lo que hace.