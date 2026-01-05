Ángela Aguilar no deja de ser tema de conversación en redes sociales. Ahora es el blanco de burlas y comentarios por haber sido ignorada por la multitud durante La Charreada Juchipila, en Zacatecas. ¿Qué pasó?

Este fin de semana, Ángela, Christian Nodal y el resto de la familia Aguilar asistieron a la charreada donde disfrutaron del show e improvisaron algunas interpretaciones; a su salida del lugar, los Aguilar acapararon la atención, menos Ángela.

En un video que se está viralizando en redes sociales se muestra a los fanáticos ignorando a la menor de la Dinastía Aguilar, quien estaba dispuesta sonriente a saludar a los asistentes y afirmar autógrafos.

Sin embargo, estos la ignoraron por completo y le dieron toda la atención a Pepe Aguilar, pero especialmente a Christian, a quien le pedían a gritos fotografías y autógrafos.

Al notar que no era el centro de la atención y que sus acompañantes se habían quedado atrás atendiendo a los fans, Ángela corrió hacia su camioneta.

Otros videos, tomados desde diferentes ángulos muestran que algunos asistentes sí le hicieron caso a la nieta de Flor Silvestre, pero nada comparado a la atención que recibieron su esposo y su padre.

Los usuarios de internet, al poco tiempo que se compartieran la imágenes, apuntaron que, en todo el escándalo que ha desencadenado su relación, ella es la que realmente salió perdiendo, ya que el público ya no la quiere, no llena sus conciertos y su música no suena.

Por el contrario, se comenta que Nodal es el “ganón” en medio de la polémica, debido a que su carrera sigue siendo un éxito y no ha experimentado los mismos fracasos que Aguilar profesionalmente hablando.

Si bien Ángela Aguilar no es del agrado del público, éste reconoce que el que debería estar cancelado es Christian Nodal ya que el escándalo estalló por su supuesta infidelidad a Cazzu y todas las declaraciones fallidas que ha hecho para intentar limpiar su nombre.

“O sea que sólo ella perdió”, “Lo que no entiendo, ¿por qué el hate sólo lo recibe ella si el de la relación era él?”, “Creo que ya estoy empezando a entender que aquí no se está castigando la infidelidad, aquí se está castigando el ser mala amiga, el traicionar una amistad. ¿Cierto?”, “Nodal destruyó la carrera de Ángela”, “Qué mal que sólo a ella la juzgan. ¿A Nodal para cuándo?”, son algunos comentarios que circulan en internet.

“Pero ella ganó”, escribió otro usuario haciendo alusión a la vez que Ángela, en su boda, grabó un video diciendo que ella había ganado. En su momento esta frase fue interpretada como una burla hacia Cazzu por haber logrado casarse con Nodal a las pocas semanas de haberla terminado.