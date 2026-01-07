El hijo de Donald y Melania Trump, Barron Trump, se ha convertido en protagonista de uno de los dramas políticos más virales de redes sociales. Tras un video inusual publicado por la cuenta oficial de la Casa Blanca en X, muchos internautas están convencidos de que el joven podría estar manejando dichas publicaciones.

Todo comenzó después de que, tras la controvertida captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, la cuenta de la Casa Blanca publicara un montaje de video con fragmentos de mensajes, clips políticos y la canción Hypnotize de Notorious B.I.G., acompañado de un emoji de águila calva, algo que nunca se había visto en las cuentas oficiales durante las dos administraciones de Trump.

El post, que ya suma más de 31.7 millones de vistas, desató una ola de teorías entre los internautas y críticos de la administración Trump: “Tiene que ser Barron Trump quien maneja esta cuenta”, llegó a escribir un usuario con toda seguridad después de ver el tono y estilo de la publicación.

“No sé quién maneja esta cuenta oficial de la Casa Blanca es divertida o aterradora, sinceramente”, escribió otro.

NO TE PIERDAS: Kim Kardashian deslumbra con vestido negro de transparencias y desata reacciones

Otros internautas se lo tomaron con humor: algunos comentaron que “el pasante que maneja esta cuenta necesita un aumento”, mientras que otros simplemente celebraron la idea de que el estudiante de la escuela de negocios de Stern New York University esté influenciando la estrategia digital del gobierno.

En el mismo video dijeron los internautas que parecía que el video había sido hecho por Elon Musk, ya que muestra “su mismo humor agrio”.

If you don’t know, now you know 🦅 pic.twitter.com/XrIps1OzY4 — The White House (@WhiteHouse) January 3, 2026

Esta no es la primera vez que el hijo de Donald Trump aparece en este tipo de rumores. A mediados de diciembre de 2025, usuarios también sospecharon que él pudiese estar detrás de la cuenta oficial de TikTok de la Casa Blanca, basándose en publicaciones con tono infantil o poco formal.

Asimismo, se sabe que el heredero de Trump ha tenido gran influencia en el actual mandato presidencial, incluso desde las campañas electorales para ganar votantes jóvenes.

Hasta el momento no existe ninguna prueba concreta de que Barron Trump esté administrando redes oficiales del gobierno de su padre. Sin embargo, el hecho de que varios posts tengan un estilo “irreverente” ha alimentado la conversación de los internautas.

Lo cierto es que la Casa Blanca bajo la administración Trump ha adoptado un tono más audaz y provocador en sus redes sociales, lo que ha desconcertado a muchos observadores y contribuido a las teorías sobre quién realmente está detrás de esos contenidos.

Mientras tanto, la historia sigue dando vueltas en el internet: ¿será Barron Trump el nuevo genio detrás de las cuentas de redes sociales de la Casa Blanca o sólo otro meme político más para encender los ánimos en medio de la crisis entre Estados Unidos y Venezuela?