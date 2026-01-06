Jennifer Lopez encendió los ánimos entre sus fanáticos con una publicación en redes sociales, en la que aparece luciendo más bella y radiante que nunca con un elegante vestido satinado.

En las fotografías, la cantante de 56 años, aparece ataviada con un vestido braless, con escote infinito, abertura sobre la falda, cuello halter y espalda descubierta; el diseño contó con detalles drapeados sobre el vientre. Le sumó un par de sandalias con correas plateadas y joyería de diamantes.

Su belleza se lució destacada con maquillaje bronceado, labial nude y blush dorado; mientras su cabello tomó protagonismo con mechones ondulados y voluminosos sobre la espalda.

En las imágenes, JLo incluyó tomas de su reciente residencia en The Colosseum at Caesars Palace de Las Vegas, del público que asistió a verla en todas sus fechas, así como fotos de sus hijos celebrando su éxito y de su equipo de producción.

“Nada como sonar en 2026 con mis cocos en el escenario y estar rodeada de la gente que amo. Lo mejor está por venir”, escribió en el pie de foto.

Precisamente la celebridad dio de qué hablar durante su serie de presentaciones luego de lanzar indirectas a su exmarido Ben Affleck, de quien se divorció exactamente hace un año, y a sus otros tres exesposos.

“Pasó en un abrir y cerrar de ojos, ¿no es así, para aquellos de ustedes que estuvieron allí en la noche de apertura hace 10 años?”, dijo.

“Y, ya sabes, en ese momento solo me había casado dos veces”, bromeó. “No es cierto. Fue sólo una vez. Pareció dos. Es broma”, bromeó con sus fanáticos.

“Se acabó y simplemente, ¡bum!, y todo está bien. Todo está bien”, continuó la Diva del Bronx. “La buena noticia es que estoy aprendiendo y creciendo. Estamos en nuestra época feliz ahora mismo”, agregó.

En otro de sus shows, Jennifer habló de lo que necesita obtener de una pareja para que la relación funcione y recalcó que la otra persona debería respetar quién es y su estilo de vida.

“Si quisieras tener mi amor, tendrías que ganártelo. Tendrías que tratarme bien. Tendrías que respetarme. Tendrías que aceptarme tal y como soy”, destacó.

Después de que este comentario se hiciera viral en redes sociales, los fanáticos aseguraron que se refería a Ben Affleck y la forma en que la trató durante su matrimonio, así como su supuesto disgusto por la vida de celebridad que lleva Jennifer Lopez y con la que él nunca ha estado de acuerdo.