El drama no da tregua en el Palacio de Buckingham. En medio de un sinfín de polémicas, se informa que la princesa Kate Middleton estaría viviendo uno de sus momentos más tensos dentro de la monarquía británica, pues fuentes cercanas aseguran que su mala relación con la reina Camilla atraviesa uno de sus puntos más dramáticos.

El ambiente dentro de la institución, aseguran, es tan incómodo que ambas apenas logran coincidir en el mismo espacio sin que se note la rivalidad. Esto es lo que se sabe.

De acuerdo con fuentes internas del palacio, todo habría explotado tras un episodio público durante la visita oficial de Melania y Donald Trump en septiembre pasado, cuando Camila aparentemente desplazó a Kate mientras conversaba con Melania Trump, primera dama de Estados Unidos.

El gesto, captado por cámaras y redes, reavivó rumores de una rivalidad silenciosa que llevaba tiempo cocinándose entre las dos mujeres más observadas de la familia real británica.

Aunque en su momento el palacio intentó restarle importancia, ahora se dice que ese instante fue el verdadero detonante, aunado a que el presidente de Estados Unidos ignoró a Camila y trató a Kate como “la verdadera reina” de Inglaterra frente a los invitados al banquete real en Windsor.

Desde entonces, la relación entre la actual y la futura reina consorte se habría vuelto fría, distante y cargada de tratos incómodos, sobre todo porque Kate se robó reflectores y elogios por su imagen y carisma, algo que, según los insiders, a Camila no le habría hecho gracia.

“Odia que se hable de Kate como la futura reina perfecta de Gran Bretaña cuando ella todavía ostenta la corona”, señaló una fuente sobre Camila.

La tensión creció aún más por el escándalo que rodea al expríncipe Andrés, cuyas consecuencias han obligado a decisiones drásticas dentro de la familia real.

Kate habría respaldado firmemente al príncipe William para cortar de raíz cualquier vínculo incómodo con el hijo de la reina Isabel, a quien se le acusa de haber tenido vínculos con el pedófilo Jeffrey Epstein y su red de trata sexual, una postura que Camila consideró una intromisión directa en asuntos que, según ella, no le correspondían a los príncipes Gales sino a su esposo, el rey Carlos III y a ella.

“A Camila le parece que intentan controlar el asunto. Cree que forzaron el asunto y la apartaron del proceso”, apuntó el insider.

Desde el entorno de Camila aseguran que la reina consorte se siente desplazada y convencida de que Kate y William están tomando demasiado control, debilitando su autoridad y la de Carlos. La sensación de estar siendo opacada por la futura reina habría encendido aún más su molestia.

Mientras tanto, desde el círculo de Kate niegan cualquier intento de poder y aseguran que su única prioridad es proteger la estabilidad de la corona y la de los herederos.

En torno a esto, quienes trabajan en palacio coinciden en que cada vez que Kate y Camila comparten el mismo espacio, el ambiente es tenso: "Siempre que comparten el mismo espacio, la tensión es palpable. El ambiente se vuelve tenso y quienes los rodean perciben la inquietud de inmediato", añadió el informante.