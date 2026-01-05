TE RECOMENDAMOS
Jimmy Kimmel expone a Donald Trump en los Critics Choice: "Gracias por las cosas absurdas que hace a diario"
Tribunal federal de Nueva York iniciará el histórico juicio contra Nicolás Maduro; así fue el traslado del presidente venezolano
El diputado Nicolás Maduro Guerra, hijo del presidente Nicolás Maduro, anunció este lunes su "apoyo incondicional" a la vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, designada por el Supremo como presidenta encargada de Venezuela, tras la captura del mandatario del país suramericano en medio de un ataque ordenado por el gobernante estadounidense, Donald Trump, a algunas zonas de Caracas y otros estados vecinos.
"Tal vez secuestraron a Nicolás y a Cilia, pero no secuestraron la conciencia de un pueblo que ha decidido ser libre. A ti, Delcy Eloína, mi apoyo incondicional a la tarea tan dura que te toca", señaló.
"Cuenta conmigo, cuenta con mi familia, cuenta con nuestra firmeza para tomar los pasos correctos al frente de esta responsabilidad que hoy te toca", dijo Maduro Guerra durante el inicio de la legislatura 2026-2031.
Petro lanza advertencia tras comentarios de Donald Trump sobre Colombia: “Por la patria volvería a tomar las armas”
Sheinbaum responde a Trump: “América no pertenece a ninguna potencia” tras operación militar contra Maduro
[Publicidad]