Evangeline Lilly, coestrella de la película del Universo Marvel Ant-Man, sorprendió a sus fans iniciando este 2026 revelando una dura realidad sobre su estado de salud luego de la caída que sufrió el año pasado, en la que, según reportes de medios estadounidenses, se golpeó la cara contra una piedra en Hawaii.

La actriz que personifica a Hope Van Dyne "The Wasp" en la exitosa saga que apareció a mediados de la década pasada, abrió su corazón para informar que tras someterse a una valoración médica para conocer los alcances de la conmoción cerebral que provocó el accidente finalmente le informaron que:

"Los resultados indican que casi todas las áreas de mi cerebro funcionan a una capacidad reducida . Así que tengo daño cerebral por el traumatismo craneoencefálico y posiblemente otros factores", dijo.

Evangeline Lilly detalló que se concentrará en coordinación con su equipo médico en "llegar al fondo del asunto" para embarcarse "en el duro trabajo de solucionarlo, algo que no me entusiasma porque siento que trabajar duro es todo lo que hago, pero no importa ".

Lilly, quien también fue parte del elenco principal de la serie "Lost" y participó en la película "El Hobbit", reconoció que el accidente la obligó a frenar su carga de trabajo, permitiéndole pasar un fin de año en calma junto a su familia como no lo había hecho desde hace más de una década.

"Mi deterioro cognitivo desde que me partí la cara me ha ayudado a bajar el ritmo y a terminar el 2025 con más tranquilidad. Creo que esta ha sido una de las Navidades más relajantes que he tenido desde que tuve hijos hace 14 años. Y eso es bueno".

La actriz de 46 años en sus siguientes posteos se ha mostrado más reflexiva sobre su entorno, incluso este domingo compartió una práctica de visualización consciente que hizo como parte de su proceso de sanación que está haciendo tras revelar el daño cerebral que padece.

Varios amigos del mundo del entretenimiento de Hollywood reaccionaron a su posteo, entre los que están David Dastmalchian, Rebecca Mader y Alyssa Milano.