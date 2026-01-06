TE RECOMENDAMOS
La empresaria Kylie Jenner y el actor Timothée Chalamet fueron el centro de atención al asistir juntos a la premiación de los Critics' Choice Awards.
Kylie Jenner se robó todas las miradas al lucir un espectacular vestido Versace en color negro. La prenda tenía un pronunciado escote, cuello halter y estaba repleto de lentejuelas que la hicieron brillar aún más.
A través de Instagram, indicó que usó un Gianni Versace de 1996. Además, agregó que ella misma se maquilló. Destacó sus labios con delineador y resaltó sus pómulos con rubor. Peinó su cabellera en ligeras y glamurosas ondas.
Por su parte, Timothée Chalamet llevó un traje azul marino con líneas verticales en un tono más claro. Lo combinó con camisa y una corbata colorida. Se dice que se inspiró en la década de los años 50.
Timothée Chalamet vivió una noche redonda en los Critics' Choice Awards al ganar el premio a Mejor Actor por su actuación en la cinta Marty Supreme.
La película dirigida por Josh Safdie debutó en Navidad con gran éxito de crítica y sólidos resultados de taquilla para su distribuidora, A24.
Durante su discurso de aceptación del premio, Chalamet reconoció públicamente a Jenner por primera vez, diciendo: “Gracias a mi pareja de tres años. Gracias por nuestra fundación. Te amo. No podría hacer esto sin ti. Gracias de todo corazón”.
Kylie y Timothée fueron vinculados por primera vez en abril de 2023 y confirmaron su romance en septiembre de ese año cuando fueron vistos besándose apasionadamente en un concierto de Beyoncé.
Aunque no han evitado ser vistos juntos en público, han mantenido su relación fuera de las redes sociales y ella se ha abstenido de mencionar a Timothée en el programa The Kardashians.
Jenner comparte a su hija Stormi, de siete años, y a su hijo Air, de tres años, con su exnovio Travis Scott, de 34 años.
Kylie Jenner, quien se dio a conocer desde niña en el reality Keeping Up With The Kardashians, ha evolucionado en una poderosa influencer y empresaria.
Fundadora de Kylie Cosmetics, ha generado millones en ventas y recientemente lanzó su perfume Cosmic, ampliando su imperio más allá del maquillaje.
Además de ser embajadora de marcas y modelo para diseñadores como Jean Paul Gaultier, Kylie demuestra que su presencia en el mundo de la moda es estratégica.
