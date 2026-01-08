La cantante Rihanna deslumbró a sus seguidores de Instagram al modelar la nueva colección de Savage x Fenty para el Día de San Valentín.

Dejó sin aliento a sus seguidores ataviada con un conjunto de lencería de encaje, en color rojo, que dejó a la vista su figura curvilínea. Las prendas tienen olanes para hacerlas ultra femeninas.

Rihanna, de 37 años de edad, modeló, como toda una profesional, ante las cámaras. Presumió su belleza con un maquillaje perfecto, compuesto por base, polvo compacto, rubor y labial nude. Llevó como accesorios un collar, aretes y brazaletes en color dorado.

Otro de sus modelos de lencería es de color negro y tiene estampados de flores rojas. “Afrodita era Savage”, escribió y sumó 2.8 millones de reacciones.

Rihanna fundó Fenty en 2017 y su empresa está valorada en unos 2,800 millones de dólares. Rihanna posee una participación del 50 por ciento en la organización.

Rihanna y A$AP Rocky dieron la bienvenida a su tercer hijo en septiembre de 2025, una niña a la que llamaron Rocki. Lo anunciaron con una tierna fotografía donde la bebé estaba envuelta en un mono rosa.

Tituló la publicación: “Rocki Irish Mayers, 13 de septiembre de 2025”. Rihanna y ASAP también son madre y padre de sus hijos RZA, de tres años, y Riot, de dos.

Muchos de los fanáticos de Rihanna no esperan que la cantante publique un nuevo album, este 2026. El último fue hace 10 años: Anti, en 2016.

Hace meses declaró a la revista Harper's BAZAAR: “Llevo ocho años en el estudio, pero no me impactó. Lo estaba buscando. Pasé por etapas de lo que quería hacer. ‘Este tipo de álbum, no aquel’. Sé que no será nada de lo que nadie espera”, señaló.

“Y no va a ser comercial ni radiofónico, digerible. Estará donde mi arte merece estar ahora mismo. ¡Siento que por fin lo he logrado, chica!”, agregó.