El verano está a la vuelta de la esquina y la cantante Rihanna lo sabe. A través de redes sociales, presentó su nueva colección de lencería para Savage X Fenty.

La colección de verano se caracteriza por un estampado de flores sobre un fondo violeta. Rihanna fue la protagonista de la sesión de fotos y posó en lo que parecía ser el espacio de una regadera.

La estrella, de 37 años de edad, lució el conjunto floreado y dejó a la vista su silueta curvilínea. Llevó el cabello mojado y presumió la belleza de su rostro con un maquillaje compuesto por base, labios en tono ladrillo y delineador café sobre los párpados.

Rihanna posó con algunos hielos y mostró los diseños en close up. Completó su look con joyería brillante y dorada. También caminó sobre sandalias anaranjadas con tacón. Por supuesto, la sesión se realizó antes de su tercer embarazo.

Sumó casi 5 millones de “Me Gusta” y decenas de comentarios que incluyeron: “La más bonita”, “Mi shoot favorito de Savage”.

Sin embargo, algunos también compartieron mensajes de condolencias, debido a la reciente muerte de su padre, Ronald Fenty.

El padre de Rihanna falleció a los 70 años en un hospital de Los Ángeles, luego de un breve periodo de enfermedad. Sin embargo, se desconocen las causas exactas de su muerte. Medios de comunicación informaron que algunos miembros de su familia se encontraban junto a él, incluyendo a Rihanna.

Rihanna está embarazada de su tercer hijo con su pareja A$AP Rocky, de 36 años, y está por dar a luz.

A principios de este mes, Rihanna insistió en que su nuevo álbum no se retrasaría demasiado debido a su embarazo. En declaraciones a Entertainment Tonight, se le preguntó si el álbum R9 se pausará por más tiempo. A lo que contestó: “No, tal vez un par de videos”.

Rihanna no saca un nuevo álbum desde hace nueve años. El último fue Anti, en 2016.

En febrero, declaró a la revista Harper's BAZAAR: “Llevo ocho años en el estudio, pero no me impactó. Lo estaba buscando. Pasé por etapas de lo que quería hacer. ‘Este tipo de álbum, no aquel’. Sé que no será nada de lo que nadie espera”, señaló.

“Y no va a ser comercial ni radiofónico, digerible. Estará donde mi arte merece estar ahora mismo. ¡Siento que por fin lo he logrado, chica!”, agregó.

Este verano, Rihanna trabaja como actriz de doblaje y productora de Los Pitufos, una película basada en los adorables personajes azules.Rihanna interpretará a la icónica Pitufina en la próxima película.