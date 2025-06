Durante su visita a México, Cazzu dio a conocer si haría una colaboración con Belinda, la exprometida de su expareja Christian Nodal.

Lo anterior en torno a fuertes rumores que señalan que el hermano de "Beli" estaría trabajando para hacer posible una canción con la cantante argentina, quien en octubre próximo se presentará por primera vez en el Auditorio Nacional, en la Ciudad de México.

Tras las controversias que Cazzu atravesó después de su ruptura con Nodal, muchos seguidores de la ‘Nena trampa’ también han pedido una colaboración con Belinda.

¿Cazzu y Belinda estrenarán canción?

Cazzu, conocida como ‘la Jefa del Trap’ quien visitó México para promocionar ‘Latinaje’, su nuevo material discográfico, tuvo un encuentro con diversos medios de comunicación, quienes la cuestionaron sobre la posibilidad de esa colaboración.

“Yo respeto mucho a las artistas mexicanas, (a Belinda) no la conozco, conozco muy poquitas, creo que conozco a Kenia y en algún momento me pude haber soltado algunos mensajes con Danna, pero yo creo que esas cosas son... cosas que siento que se dan, por lo menos para mí, se dan cuando puedo conocer a las personas (con las que va a colaborar)” , explicó Cazzu.

"Siento que lo de Beli, la gente lo mueve de una forma más morbosa, no me gustaría alimentar el morbo, siento que esas son conexiones que se tienen que dar con la música, que a veces se dan y a veces no, y está bien" , detalló la 'nena trampa'.

Pese a la respuesta de la rapera, existen fuertes rumores que aseguran que Belinda estaría buscando a la argentina para lograr un encuentro.

Luego de que #Cazzu estrenara su canción “Con otra”, la cuál se pareciera dedicada a lo que vivió con #Nodal y #ÁngelaAguilar, #Belinda no pudo resistir la oportunidad de aplaudirle a “La Jefa” ¿Ya son amigas? 😱🔈💞 pic.twitter.com/E0oeypuN9d — Vive USA (@Vive_USA) March 20, 2025

Belinda manda regalos a Cazzu y a su hija Inti

El periodista Javier 'El Águila' Ceriani, dio a conocer que Belinda le mandó varios regalos a la argentina y a su hija Inti, entre ellos "una super camioneta llena de ropa, juguetes de alta gama, de lo más exquisito de los niños ricos de México" .

"Juguetes personalizados que dicen 'Inti', así como la ropa personalizada que dice ' Cazzu' , llegaron las maletas de regalo, ya están abriéndolas" , aseveró.

"¿De quién puede ser? Un padre no creo que pague con juguetes si no puede pagar con la presencia y el amor. Un juguete no reemplaza al amor. Quien le trajo la camioneta fue Belinda " , aseguró Ceriani, descartando la posibilidad de que los regalos fueran de Christian Nodal.

Asimismo, el comunicador reveló que el hermano de la intérprete de 'Cactus', Ignacio “Nacho” Peregrín, ya estaría negociando los términos para hacer posible el dueto entre las exparejas de Christian Nodal.

“Nachito Peregrin habría entrado con un productor y un acuerdo bajo el brazo. Lo vieron entrar en Universal Music para generar el acuerdo, los detalles y condiciones de la colaboración que Belinda hará con la ex de Christian Nodal, la argentina Cazzu", mencionó.

Además, confirmó que una de las dos artistas podrá incluir sorpresas en sus próximos shows.

"Posible dueto en el próximo concierto o presentación de Belinda, antes de diciembre 2025, si no llegan a un acuerdo de sacar una canción, harán dueto en vivo".

Sin embargo, el periodista de espectáculos confirmó que el dueto entre Cazzu y Belinda "no será nada de tiradera para Ángela, sino una canción normal".