Elon Musk es considerado el hombre más rico del mundo a tiempo real, de acuerdo con estimaciones de la revista de negocios Forbes; su patrimonio está valorado en 421 mil millones de dólares, pero de esta fortuna, ¿cuánto va dirigido a su hija Vivian Wilson?

La hija trans del magnate recientemente hizo declaraciones sobre cuánto dinero le da su padre después de que éste dijera que la considera “muerta” por su decisión de transicionar a mujer.

Vivian Jenna Wilson, nacido como Xavier Musk, recurrió a su cuenta de Threads para hablar sobre el dinero que supuestamente le da su padre para su manutención, en especial después de que explotara la polémica entre ellos por los comentarios que hizo Musk sobre su transición y el cambio de nombre.

Cabe destacar que Wilson hizo referencia a varios comentarios que circulan en redes sociales sobre una pensión que recibe y una herencia de 40 mil millones de dólares que según le pertenece.

La debutante como modelo desmintió recibir dinero de su padre y dijo que Elon Musk le retiró su herencia: “Para dejar las cosas claras, no tengo ninguna herencia ni fondo fiduciario ni nada de eso, ni tampoco quiero tenerlo”.

Y agregó: “Obviamente. No sé por qué la gente piensa eso. Vi a alguien en TikTok decir que tengo 40 mil millones de dólares. Cómo no. Si los tuviera, ¿entonces la indigencia? Se acabó. ¿Hambruna en el mundo? No sé qué le pasa”.

Wilson, de 21 años, también señaló que, a pesar de que no disfruta de la fortuna de su padre, se considera una nepobaby y una persona privilegiada por la influencia de Musk porque no es una persona rica por sus propios medios: “Sigo considerándome una nepo, sin duda, y no pretendo hacerme pasar por Kylie Jenner, una ‘hecha a sí misma’”.

Hace unos días, a través de redes sociales, comenzó a circular información sobre la supuesta pensión que Vivian Wilson recibe por parte del dueño de Tesla y SpaceX y de una herencia que ya puso a su nombre a pesar de haber dicho que ella había muerto para él en el momento en que comenzó su transición a mujer.

Los seguidores de la joven han apoyado sus comentarios al respecto y están conscientes que Musk le cortó el apoyo financiero después de tomar la decisión de cambiar de identidad en 2018.

Vivian Wilson, que también es hija de Justine Wilson, exesposa de Musk, rompió sus lazos con el multimillonario debido a la incapacidad de éste de aceptar su cambio de género. En una entrevista que dio la joven reveló que su padre no la apoyó como su madre y que no ha hablado con Musk “en meses”.

Las declaraciones de la modelo e influencer sobre su herencia surgen después de que Elon Musk dijera en un podcast que la considera muerta: “Básicamente, perdí a mi hijo. Lo llama ‘deadnaming’ por algo. La razón por la que lo llaman ‘deadnaming’ es porque mi hijo está muerto. Mi hijo Xavier está muerto, aniquilado por el virus de la mentalidad progresista”.

Ante estos comentarios, Wilson respondió: “Me veo bastante bien para ser una perra muerta”.