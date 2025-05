Después de que Elon Musk dijera que considera a su hija trans, Vivian Wilson, como “muerta” por cambiar de género, ésta debutó con éxito en la industria de la moda haciendo menos los comentarios del magnate.

Recientemente, se dio a conocer que la hija del multimillonario, antes conocido como Xavier Musk, consiguió un importante contrato para protagonizar su primera campaña publicitaria de moda con Wildfang, una empresa de propiedad queer, para hacer el anuncio del Mes del Orgullo, que se celebra a nivel internacional a partir de junio.

Para la campaña, Vivian, de 21 años, posó con ropa que representa los colores de la comunidad LGBTQ+, incluida una camisa que decía “Existir no debería ser revolucionario”, la cual se pondrá a la venta para recaudar fondos dirigidos a la organización benéfica The Trevor Project, que se encarga de apoyar a los jóvenes pertenecientes a la comunidad y prevenir su suicidio.

“Vivian representa todo en lo que creemos: valentía, brillantez y una expresión personal audaz”, declaró Emma Mcllroy, directora ejecutiva de la marca en un comunicado de prensa. “Esta campaña nos dio la oportunidad de celebrar a Vivian, su nombre, su poder, su estilo y la inspiración que brinda a la comunidad queer”, agregó.

NO TE PIERDAS: Científicos analizan teoría de Elon Musk sobre el fin del mundo; ocurrirá en este año

“VIVIAN WILSON FOR WILDFANG es un homenaje a los nombres que elegimos, las identidades que honramos y las comunidades que nos apoyan cuando el mundo intenta derribarnos. Porque un nombre es más que un identificador. Es una declaración. Y para Vivian Jenna Wilson, es solo el comienzo”, señaló la directora con respecto a la colección que lanzó con Vivian.

Después de hacer la sesión fotográfica para la campaña, Vivian Wilson, que ha vivido como mujer trans desde el 2020, dijo: “Me ví en el espejo y pensé: ‘Oh mierda, soy preciosa’”.

Su debut como modelo ocurre después de haber criticado a su padre, Elon Musk, en una entrevista que le dio a Teen Vogue. Según dijo la joven, Musk es “un niño patético” al que no le tiene a pesar de ser el hombre más rico y poderoso del mundo. Wilson dijo: “Es un hombre-niño patético. ¿Por qué tendría miedo de él? Ohhh, tiene tanto poder. Nah, nah, nah. Me importa una mier... ¿Por qué debería tenerle miedo a este hombre? ¿Porque es rico? Oh, no, estoy temblando. Ooh, temblando en mis botas aquí”.

El año pasado, el dueño de Tesla y su hija protagonizaron una enorme polémica debido a las opiniones de él con respecto a la transición de su hija, ahora conocida como Vivian Jenna Wilson, antes Xavier Musk.

En una entrevista, Musk dijo que estaba en contra de las operaciones de reasignación de sexo, procedimiento que Vivian se realizó al cumplir 18 años. El magnate dijo: “Básicamente, perdí a mi hijo. Lo llaman 'deadnaming' por una razón. La razón por la que lo llaman 'deadnaming' es porque tu hijo está muerto”.

Tras estas declaraciones, Vivian arremetió en contra de su padre y contestó: “me veo bastante bien para ser na perra muerta”.