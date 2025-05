Salma Hayek es una de las múltiples estrellas de alto perfil de la industria del entretenimiento que ha estado brillando en los eventos alusivos del Festival de Cine de Cannes de este 2025.

Recientemente, a su paso por la alfombra roja de la entrega de los Kering Women in Motion Awards, organizados por la multimillonaria empresa de su esposo, la actriz mexicana hizo alarde de su belleza sin igual ataviada con un elegante vestido de corte sirena hecho por Gucci.

La celebridad de Frida y The Eternals fue fotografiada usando un maxivestido negro con detalles verdes en la parte inferior de la falda, confeccionado con escote busty ajuste en la cintura y falda holgada.

Al diseño hecho a la medida le sumó un clutch verdoso, zapatillas de tacón alto y un collar de diamantes con una esmeralda en el centro.

En cuanto a su maquillaje, la veracruzana se lució con blush durazno, ojos ahumados con sombras oscuras y delineador verde y labios nude, los cuales combinaban con su exótica piel morena. Su cabellera se lució en un elegante y cómodo moño alto con mechones ligeramente ondulados.

La actriz acudió a la entrega de premios acompañada de su esposo François-Henri Pinault, el multimillonario, director ejecutivo del conglomerado Kering.

Su asistencia al festival en la Costa Azul de Francia ocurre días después de haber protagonizado la portada de la revista Sports Illustrated Swimsuit a sus 58 años de edad.

Salma Hayek presume silueta de sirena con elegante vestido ‘busty neckline’ en Cannes. FOTO: AFP

La actriz mexicana asistió al programa estadounidense Today para revelar la portada que hizo en colaboración con la revista deportiva, la cual es la primera en toda su carrera en el extranjero.

Salma Hayek habló de su experiencia al posar para la prestigiosa revista a sus casi 60 años de edad.

“¡Es tan extraño! ¡Tengo casi 60 años! A estas alturas, ni se me habría pasado por la cabeza. Lo primero que te da es... ¿cómo se dice?... el síndrome del impostor. El síndrome del impostor te afecta inmediatamente”, dijo la celebridad mexicana.

Agregó que nunca se imaginó llegar a ser la protagonista de la publicación, ya que creía que no tenía la estética que se requería y que su físico no se parece a las de las modelos que normalmente posan.

“Recuerdo que cuando era joven y guapísima, solía mirar esta revista. Quería ver quién era la nueva modelo guapísima, la chica del momento. Y nunca se me pasó por la cabeza que pudiera salir en esa portada porque no se parecían a mí. Mi cuerpo no es precisamente el de una modelo y nunca pensé que fuera posible. ¿Y que pase a los 58? Es realmente impactante”, señaló la mexicana.