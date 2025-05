La empresaria Kylie Jenner sorprendió a sus seguidores de Instagram al usar un impresionante bikini ‘joya’ de casi 10,000 dólares.

La estrella posó para una sesión fotográfica, durante sus vacaciones en las Islas Turcas y Caicos, ataviada con un bikini naranja con aplicaciones brillantes al estilo “joya”. “No hay otro lugar donde desearía estar”, escribió y sumó casi 3 millones de “Me Gusta”.

El bikini de Kylie Jenner, cubierto en diamantes de imitación, es de la marca Chanel y está valuado en casi 10,000 dólares.

Kylie Jenner lanzó varias miradas a la cámara durante la sesión y en los comentarios de su publicación, los fanáticos se entusiasmaron al decir que su novio Timothée Chalamet , de 29 años, “ganó en la vida”. “El hombre está viviendo su mejor vida”, añadió alguien más.

El traje de baño de dos piezas de Kylie es de la colección de 1995 de Chanel. A pesar de su rareza, el traje de baño está disponible en el mercado de reventa por casi 10,000 dólares.

Más tarde, la también modelo lució un minivestido blanco con transparencias para lucir su silueta de reloj de arena.

Su relación con Timothée Chalamet ha dado mucho de qué hablar últimamente, pues ya se les ve juntos en más eventos públicos. Disfrutaron de las presentaciones en Coachella, pero Kylie también lo acompañó a la ceremonia de los Oscars.

Una fuente dijo a la revista People que la pareja atravesó un periodo intenso a principios de este año, pero está comprometidos a hacer que la relación funcione.

“Con la temporada de premios y los estrenos, a principios de año su relación fue intensa. Pero están logrando que funcione. Jenner es realmente su mayor fan”, anotó. Ambos están haciendo espacios en sus apretadas agendas para pasar más tiempo juntos.

La celebridad fue expuesta al mundo del espectáculo desde que era una niña a través del reality show Keeping Up With The Kardashians, pero tan pronto como creció se volvió una influencer en redes sociales y más tarde una joven empresaria.

Fundó Kylie Cosmetics y generó millones de dólares en ganancias. También es embajadora de marcas y modela para diseñadores como Jean Paul Gaultier.

Kylie Jenner está diversificando sus negocios, pues aunque es una de las reinas del maquillaje y el cuidado de la piel, hace unas semanas también lanzó su perfume Cosmic.