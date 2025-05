Kylie Jenner, la magnate de la belleza y estrella de reality shows, ha vuelto a acaparar titulares con su más reciente elección de moda. Durante sus vacaciones en las paradisíacas Islas Turcas y Caicos, Kylie deslumbró a sus seguidores al lucir un bikini dorado metálico de la marca Cult Gaia.

Las fotos, compartidas en su cuenta de Instagram, muestran a la joven empresaria disfrutando del sol y la arena, mientras posa con confianza y estilo. Este look no solo resalta su figura, sino que también marca el regreso triunfal de los tonos metálicos en la moda de playa.

El bikini dorado de Kylie Jenner ha causado sensación, inspirando a muchos a adoptar esta tendencia audaz y glamorosa. La elección de un tono metálico no solo añade un toque de lujo y sofisticación, sino que también refleja la luz de manera espectacular, haciendo que quien lo lleve brille aún más bajo el sol.

Con su capacidad para imponer tendencias, no es de extrañar que el look de Kylie Jenner se convierta rápidamente en un must-have para la temporada de verano.

La estrella sumó más de 2.5 millones de reacciones y después subió una foto de ella jugando con su hermana Kendall en el océano.

Kylie Jenner está diversificando sus negocios, pues aunque es una de las reinas del maquillaje y el cuidado de la piel, hace unas semanas también lanzó su perfume Cosmic.

La celebridad fue expuesta al mundo del espectáculo desde que era una niña a través del reality show Keeping Up With The Kardashians, pero tan pronto como creció se volvió una influencer en redes sociales y más tarde una joven empresaria.

Fundó Kylie Cosmetics y generó millones de dólares en ganancias. También es embajadora de marcas y modela para diseñadores como Jean Paul Gaultier.

En su vida personal, tiene dos hijos con el rapero Travis Scott y sale con el actor Timothée Chalamet.

Su relación con Timothée Chalamet ha dado mucho de qué hablar últimamente, pues ya se les ve juntos en más eventos públicos. Recientemente disfrutaron de las presentaciones en Coachella, pero Kylie también lo acompañó a la ceremonia de los Oscars.

Una fuente dijo a la revista People que la pareja atravesó un periodo intenso a principios de este año, pero está comprometidos a hacer que la relación funcione.

“Con la temporada de premios y los estrenos, a principios de año su relación fue intensa. Pero están logrando que funcione. Jenner es realmente su mayor fan”, anotó. Ambos están haciendo espacios en sus apretadas agendas para pasar más tiempo juntos.