El linaje de los Aguilar parece no ceder ante las polémicas. Sin embargo, esta vez no se trata de la esposa de Christian Nodal, sino de Emiliano Aguilar, hermanastro de Ángela Aguilar, quien fue captado peleando con un hombre, quien ha sido identificado en las redes sociales como el ex de Jenni Rivera.

En el video viral se observa a Emiliano Aguilar golpeando a 'Fernie', expareja sentimental de la fallecida cantante, en el estacionamiento de la radiodifusora La Qué Buena, en Los Ángeles. ¿Por qué se agarraron a golpes? ¿qué pasó?

De acuerdo con declaraciones de Said, uno de los conductores del programa Don Cheto, el pasado lunes, Emiliano Aguilar fue invitado a la emisión en vivo donde dijo varias palabras altisonantes, lo cual causó molestia.

“Empezó la entrevista diciendo la palabra con F (…) y esa palabra está prohibida” , mencionó Said.

“Se le explicó y se le dijo: ‘No se trata de censura, (…) se trata de que nos pueden quitar la licencia por decir palabras que no están permitidas (…) pero también dijo otras groserías fuertes” , acusó el conductor.

Said relató que al finalizar la emisión, una persona estaba esperando a Emiliano Aguilar, y según el conductor se trataba de Fernie, ex pareja de la fallecida Jenni Rivera.

“Fernie le reclamó y le dijo: Tengo 25 años escuchando La Qué Buena. Yo trabajé ahí. Vengo con mis hijos en el carro y no se merecen estar escuchando esas palabras que tú (Emiliano) estás diciendo’”, explicó el locutor.

Hijo de Pepe Aguilar arremete contra Don Cheto tras pelea con ex de Jenni

Sin embargo la versión del conductor Said fue puesta en duda tras un video que publicó Emiliano Aguilar sobre los hechos.

“Yo iba saliendo de la entrevista de Don Cheto, que ni siquiera fue (…) y sale un vato de la nada. Yo iba al carro porque ya me iba a ir y sale un vato, yo no sé quién era (…)

Llega un vato penón y me empieza a decir, ‘¿qué onda? Tú eres el de la entrevista’, y le dije, ‘simón’. Y me dice, ‘entonces, ¿por qué andas diciendo que Tijuana y que le dije, ‘pues simón’.

Entonces, como que el vato me quería pelear y le hizo así. Entonces, cuando le hizo así (postura de combate), yo vi que había una reja y la reja estaba abierta, entonces yo fui por la reja y sin pensarla fui y le empezó a dar” , explicó.

¡Y ahora sí, otra vez los Aguilar dando de qué hablar!😱

Esta vez no fue ni Pepe, ni Ángela… ¡fue nada más y nada menos que Emiliano Aguilar, el hermano mayor de Angelita!



Resulta que el muchacho se fue a Los Ángeles, California, porque tenía una entrevista en una estación de… pic.twitter.com/BuGv20gy7u — Raul Gutierrez🇲🇽 (@raulgtzoficial) May 14, 2025

“Yo no sabía que era el ex de Jenni. A mí no me importa si es el ex de Jenni Rivera o no (…) A mí me enseñaron a defenderme. Yo sé cómo defenderme y yo me voy a defender (…) no me importa quién seas” , aseguró el mayor de los hijos de Pepe Aguilar.

Asimismo, Emiliano Aguilar se lanzó en contra de ‘Don Cheto’, así como del programa y sus colaboradores.

“Se me hizo bien mala onda que el video lo subió Don Cheto (…) Aparte que no fuiste (a la entrevista), güey. Y tú lo subiste, güey. Tu propia empresa lo subió, para que todas las razas se de cuenta que los medios no sirven para nada” , concluyó el rapero.