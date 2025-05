Hailey Bieber enamoró a sus fanáticos en redes sociales al compartir los detalles de la sesión fotográfica que hizo para la edición de junio de la revista Vogue. En algunas fotografías que compartió en Instagram, la modelo se dejó ver más bella que nunca.

Posó para la cámara ataviada con un sinfín de looks de temporada, incluido un conjunto de ropa interior blanco con negro, el cual remarcó su delgada, pero trabajada silueta; usó un minishort con ataduras en los costados de Prada y una playera acanalada de escote circular que usó al estilo braless de Nililotan.

Se dejó ver con poco maquillaje y con su cabellera color chocolate alborotada en mechones rizados.

Otro atuendo que vistió fue un bodysuit blanco debajo de un vestido traslúcido de Balenciaga; también vistió un minishort tejido a juego con un top tank de finos tirantes confeccionado por Ralph Lauren.

Además de rodar la sesión fotográfica principal de la edición, Hailey dio una entrevista en exclusiva sobre su maternidad y los problemas de salud que enfrentó durante el nacimiento de su hijo Jack Blues, que comparte con Justin Bieber.

La modelo dijo que tuvo complicaciones “aterradoras” durante el parto y que dar a luz “fue lo más difícil” que ha hecho en su vida. “Fue una locura. No fue nada divertido. Me rompieron la fuente. Entré en labor de parto y estuve de parto durante unas horas. Sin epidural, nada”, reveló.

Tras el parto, Hailey sufrió una hemorragia posparto que le hizo pensar que no sobreviviría. La celebridad señaló: “Confío mi vida a mi doctora. Así que tenía la tranquilidad de saber que nunca dejaría que me pasara nada. Pero sangraba mucho, y la gente se muere, y ese pensamiento me viene a la mente”.

En la misma entrevista, la joven, de 28 años, habló de cómo se siente tras convertirse en madre y cómo lidia con su vida diaria en medio de los rumores de separación de Justin Bieber y sus problemas personales que han acaparado los titulares de la prensa internacional.

“El posparto es el momento más delicado que he vivido en mi vida, y aprender una nueva versión de mí misma es muy difícil… Y estar haciendo eso mientras conecto a internet a diario y la gente dice: ‘Se están divorciando’, ‘Son así’ y ‘No son felices’. Es una locura. No puedo ni empezar a explicarlo. Es una vida de locos”, señaló.