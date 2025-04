Hailey Bieber parece estar verdaderamente preocupada por su esposo Justin Bieber ahora que se ha reportado que el cantante dejó de comer y dormir, ya que está pidiendo oraciones por él.

De acuerdo con una fuente cercana a la pareja, aparentemente de la iglesia a la que acude, Hailey está pidiendo oraciones para ayudar a su esposo debido a que su vida está en riesgo por problemas de salud mental y física, además de comportamientos erráticos que lo están llevando al borde del desquicio.

La fuente dijo que Hailey cree que sólo Dios puede ayudar a Justin a recuperarse, por lo que se está acercando cada vez más a la iglesia y pidiendo ayuda a los fieles.

“Justin está en una espiral. Está desquiciado, no duerme, apenas come y envía mensajes frenéticos en plena noche”, reveló la fuente en una charla en exclusiva con el tabloide británico Daily Mail.

“No se da cuenta de cuánta ayuda necesita, y todos alrededor están muy preocupados”. Según contó el insider, Hailey Bieber está pidiendo que oren por Justin ya que ella no ha podido hacer nada para que el cantante canadiense se recupere.

“Hailey ha pedido a todos a su alrededor que oren por Justin. Ella no puede sacarlo de esta. Sus allegados no creen que ni siquiera él pueda salir de esta. Sólo Dios puede ayudarlo ahora. Ya hemos pasado por esto antes, pero quizá no sea tan grave”, apuntó el insider.

En los últimos meses, Justin Bieber ha levantado la preocupación entres sus millones de fanáticos en todo el mundo por sus comportamientos extraños y errantes, que se creen son parte de una depresión grave y de otros problemas personales detonados por el caso de Sean Combs, P Diddy, a quien acusan de abuso sexual.

Aunado a los problemas de salud, se cree que Justin atraviesa una fuerte crisis matrimonial con Hailey a pesar de haberle dado la bienvenida a su hijo Jack Blues hace poco más de ocho meses.

Una fuente cercana a los Bieber le dijo a Page Six que Justin se está tomando la crianza de su hijo a su manera, aunque le deja gran parte del trabajo a Hailey, quién está “muy preocupada por él y no está muy segura de cómo manejar las cosas”.

El insider agregó que el cantante de Never Say Never y What Do You Mean “está pasando por un momento difícil y Hailey está haciendo todo lo posible para estar ahí para él, pero no hay mucho que pueda hacer”.

Según se comenta, los problemas entre ambos se deben principalmente al compromiso de Selena Gomez con Benny Blanco, porque al parecer Justin todavía no supera su relación con la actriz y realmente nunca ha querido a Hailey.

En contraste con lo que pasa con Justin Bieber, así como ciertos reportes de abuso de drogas y supuestos problemas maritales, hace poco su agencia de representación señaló que el cantante “está atravesando por uno de los mejores momentos de su vida” por el nacimiento de su hijo y por los proyectos musicales en los que está trabajando.