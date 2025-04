Brooke Shields dejó claro que la belleza no tiene límite de edad. El próximo 31 de mayo celebrará su cumpleaños número 60 y deslumbró a sus seguidores de Instagram al posar en bikini.

La estrella lució su abdomen plano ataviada con un diminuto bikini blanco, de contorno negro. Posa mientras disfruta de la arena y los días soleados en la playa para promocionar una marca.

“Te amamos”, “Luces increíble” fueron algunos de los comentarios. Sus seguidores también elogiaron que se haya fotografiado con su mascota. “Tú en la playa con ese perrito… Me hicieron sonreír”, escribieron.

Recientemente, la celebridad publicó su libro Is Not Allowed To Get Old: Thoughts On Aging As A Woman. Se centra en cómo las mujeres pueden tomar el control de sus vidas en la mediana edad, incluye investigaciones e informes de primera mano para respaldar sus conclusiones.

“Espero que este libro pueda ayudar a iniciar una conversación que nos beneficie colectivamente. La mediana edad puede ser la mejor etapa de la vida: está llena de posibilidades. Me encantó el proceso de escribir este libro y no veo la hora de compartirlo con los lectores”, dijo a la revista People.

Brooke Shields reflexiona que la industria de la belleza quiere que las mujeres persigan la juventud, lo que las lleva a vivir con arrepentimientos.

Reveló que un médico le había realizado un procedimiento sin su consentimiento mientras se sometía a una cirugía de labios vaginales.

Hace años, lidió con grandes molestias como rozaduras y sangrado, lo que la llevó a someterse a una reducción de labios.

“Por supuesto, no está cubierto por el seguro porque se considera cosmético, lo cual es muy interesante.Y al final el doctor le dijo que le había aplicado un rejuvenecimiento vaginal”, lo cual ahora entiende que fue violencia.

“Si queremos cambiar la forma en que abordamos y hablamos sobre la salud de las mujeres, entonces debemos abordar los problemas incómodos pero muy reales”, explicó.

Además, la actriz será productora ejecutiva y protagonista de la película Quarter, que habla sobre la mayoría de edad y la diabetes.

“Lo que esta película logra es arrojar luz y realmente ayudar a las personas a comprender la diabetes tipo 1 y a entender cómo reaccionar ante ella y que está bien tener esos sentimientos de incomodidad”, dijo.

Durante la década de los 80, Brooke Shields fue toda una covergirl. Apareció en la portada de Vogue cuando sólo tenía 14 años. También protagonizó una exitosa campaña para Calvin Klein y saltó a la fama por su protagónico en La Laguna Azul.