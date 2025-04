La salud de la actriz y cantante, Lucía Méndez, se encuentra delicada de salud a raíz de un fuerte virus, por lo que fue hospitalizada de urgencia la mañana del miércoles debido a complicaciones en vías respiratorias.

A través de redes sociales, la reportera María Luisa Valdez, sembró incertidumbre entre los seguidores de la actriz al postear en 'X' (Twitter) que "La diva, Lucia Méndez tiene COVID está hospitalizada… esperamos su pronta recuperación".

¿Cuál es el estado de salud de Lucía Méndez?

De acuerdo con declaración de Martha Figueroa, conductora de Hoy en Las Estrellas, Lucía Méndez tiene COVID y se encuentra hospitalizada por complicaciones derivadas del virus.

"No es grave la situación, pero según sabemos tenía problemas para respirar y dijo, 'No, mejor llévenme al hospital, ahí estaré más tranquila' . Y sí, efectivamente llegó al hospital, la estabilizaron y está respirando perfecto; lleva dos días ahí y no es nada grave, pero sí de cuidado", mencionó la conductora.

Además, Figueroa recalcó que la actriz de 70 años, Lucía Méndez, ya "desde hace una semana tenía una tos que no se le quitaba".

"Ha regresado el COVID ", mencionó Andrea Escalona, invitando a las personas a que "nos cuidemos, que usemos tapabocas, ya sabemos lo que hay que hacer (...) sigue habiendo casos y se sigue dando", mencionó.

#ÚltimaHora | Lucía Méndez es hospitalizada por complicaciones respiratorias pic.twitter.com/9KS1qamfOu — Las Estrellas (@Canal_Estrellas) April 9, 2025

Por otro lado, en el programa Maxine de Grupo Fórmula, se detalló que la actriz se contagió tras haber asistido a un evento donde recibió un homenaje.

" Hace justamente ocho días, el miércoles fuimos al evento donde le dieron un reconocimiento de las 100 personalidades más influyentes como personalidad. Ella en el ámbito Y artístico, diva eterna (...) ese día fue el día que se contagió ", declaró la conductora de Todo Para la Mujer.

" Ya lleva cuatro días, no es en terapia intensiva, está en tratamientos médicos y aparte todo el tiempo usa oxígeno", debido a que tienen "resentido los pulmones, porque van varias veces que le da COVID ", señaló la locutora.

¿Lucía Méndez y papá de Checo Pérez son novios?

Ante el delicado momento que Lucía Méndez está pasando, se especula que Antonio Pérez Garibay aparezca en el hospital, ya que en ocasiones pasadas el papá de Checo Pérez no ha dudado en demostrar su interés hacia la actriz.

" Me gusta para esposa de Antonio Pérez . Soy divorciado, tiene 10 años que me separé de Marilú (…) (Lucía) es una mujer muy simpática, muy inteligente, con la que tengo grandes conversaciones ", confesó Toño Pérez para el programa de Radio Fórmula el pasado 18 de marzo del presente año.

COMO QUE EL PAPÁ DE CHECO ESTÁ SALIENDO CON LUCIA MÉNDEZ 🤯

Jajaja eso la convertiría en su madrastra pic.twitter.com/Lu4Yfj4DBZ — Don Checo Perez Shitposting (@ChecoPerezDios) March 17, 2025

Lucía Méndez Friendzonea a papá de Checo Pérez

Después de que Méndez y Toño Pérez fueron vistos tomados de la mano durante un partido en el Estadio Olímpico Universitario de la Ciudad de México a finales de marzo de 2025, los rumores de un posible noviazgo retomaron fuerza.

Sin embargo, la exprotagonista de Televisa negó tener una relación amorosa con el padre del piloto de F1, luego de ser cuestionada por los medios de comunicación tras haber sido nombrada como La Diva del Siglo en el evento Los 100 más influyentes de México y Latinoamérica, el pasado miércoles 2 de abril.