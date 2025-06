Gussy Lau, exnovio de Ángela Aguilar, señaló a la Dinastía Aguilar, en especial a Pepe Aguilar de frenar su carrera musical por un contrato que tienen pendiente.

El cantautor de 36 años detalló el motivo por el cual su música no ha sido publicada en las diversas plataformas tras su ruptura con la hija menor de 'El Rey de la Música Ranchera'.

¿Por qué Pepe Aguilar y Gussy Lau terminaron mal?

Gussy Lau declaró ante medios de comunicación que su trayectoria musical habría sido detenida por un contrato de exclusividad con Pepe Aguilar.

Pese a la buena relación que el compositor mantenía con los Aguilar, Gussy señaló que ésta terminó tras la polémica que se desató por unas fotos que se filtraron, donde aparece besando a Ángela.

"Cuando todo estaba bien con ellos, pues el plan era el contrato. Ya sabes, hay que llevarlo a cabo, hay que lanzar mi disco, se grabó el disco, Pepe lo produjo y todo. Cuando pasó el escándalo (fotos) hubo el rompimiento de Pepe y mío" , declaró.

"Entonces, pues dijimos cada quien por su un lado, pero hay un contrato. Entonces, hay que finalizar ese contrato", detalló.

El galardonado por los premios Billboard, Spotify, MTV Awards, Grammy Latino, entre otros reconocimientos por sus composiciones, confesó que esta situación, que lleva por la vía legal, ha sido complicada.

"Se ha puesto muy difícil, la verdad de las cosas, pero seguimos en pláticas. Hoy, de hecho, tuve casi 1 hora y media con los abogados platicando de los Aguilar y parece ser que va caminando (...)

"Todavía no te puedo decir que estoy libre, pero el panorama sí se ve positivo como para poder salir tal vez a finales de este año" , dijo Lau.

Para concluir, una periodista cuestionó al artista sobre si Pepe lo había "congelado", a lo que el compositor dijo:

"Me encantaría decirte que no. Me encantaría decirte que puedo sacar mi música, pero no puedo. ¿Por qué? Porque tengo un contrato, pero en el contrato se supone que ellos sí iban a sacar mi música y no la van a sacar.

"Entonces, si no la sacan y no puedo sacarla y me han buscado disqueras como Universal, como Sony para sacar mi música y no se puede ¿Cómo le llamo a eso?", reprochó.

¿Quién es Gussy Lau, exnovio de Ángela Aguilar?

René Humberto Lau Ibarra, mejor conocido como Gussy Lau, es un cantante y compositor originario de Culiacán, Sinaloa, de acuerdo con la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

Durante su trayectoria Gussy Lau ha colaborado con artistas como Calibre 50, La Arrolladora, Julión Álvarez, Junior H, Grupo Frontera y hasta con el esposo de Ángela Aguilar, Christian Nodal, con los temas 'De los besos que te di', 'Nace un borracho' y 'No te contaron mal'.