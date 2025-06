Una nueva subvariante del virus Covid-19, denominada NB.1.8.1, ha sido catalogada como “variante bajo vigilancia” por la Organización Mundial de la Salud (OMS) debido a su creciente circulación a nivel global. Aunque aún representa un porcentaje menor de casos, su presencia ha aumentado de manera significativa, pasando del 2.5% al 10.7% de las muestras analizadas en abril, según los últimos reportes de la OMS.

Por ahora, el riesgo para la salud pública se considera bajo y las vacunas continúan siendo efectivas para prevenir enfermedad grave, aseguran los CDC (Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de EE.UU.).

¿Qué tiene de diferente la variante NB 1.8.1 de coronavirus?

La variante NB.1.8.1 es parte de la familia Ómicron, dominante desde finales de 2021, lo que indica que no es un virus completamente nuevo, sino una evolución de variantes ya conocidas.

Como lo explica Jessica Lakshmi, química farmacéutica bióloga y divulgadora de ciencia. “NB.1.8.1 tiene algunas mutaciones que podrían ayudarle a evadir parcialmente la respuesta inmune , lo que puede significar que nos enfermemos incluso si ya nos dio COVID o si estamos vacunados. Pero hasta el momento no hay evidencia de que cause más hospitalizaciones o muertes ” .

Las mutaciones en la proteína Spike —como T22N, F59S, G184S, A435S y T478I— podrían volverla más transmisible, una hipótesis respaldada por el hecho de que ha desplazado a otras variantes en países como China, Francia, Japón y Estados Unidos.

En América, ya se han identificado casos en California, Nueva York y Hawái. En México, aún no hay datos oficiales que confirmen su presencia dominante, pero Lakshmi advierte: “Eso no significa que no esté circulando ya, porque tenemos un historial real de que es difícil encontrar estos datos en México” .

¿Cuáles son las recomendaciones ante la variante NB 1. 8.1 de coronavirus? ?

La experta recuerda que la vigilancia genómica sigue siendo clave para detectar cambios en el virus y llama a mantener la calma, pero no bajar la guardia. “Estas noticias no son para entrar en pánico, sino para recordarnos que el virus sigue aquí y que nuestros hábitos siguen siendo clave para reducir los contagios”. Además, enfatiza la importancia de seguir usando cubrebocas en interiores mal ventilados, lavarse las manos y considerar un refuerzo de vacuna si ha pasado más de un año desde la última dosis.