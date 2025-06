Sydney Sweeney rodó una glamurosa sesión fotográfica para la revista The Sunday Times Style, a la que se unió para hacer la portada principal de la edición de junio y para una entrevista exclusiva sobre su vida personal y éxito en la industria del cine.

La actriz de Euphoria posó para la cámara ataviada con varias prendas de lujo, incluido un pequeño vestido de Stella McCartney, hecho bajo la estética de los años 20.

La prenda se trató de un vestido plateado de flecos, con finos tirantes y un arriesgado escote profundo, que ayudó a destacar su impresionante silueta y belleza sin igual.

Sydney Sweeney presumió cabello rubio peinado en voluminosos mechones lacios. Se lució bella y joven con maquillaje que le dio efecto de porcelana a su piel con labial durazno y blush rosado.

Otro atuendo que lució la actriz, de 27 años, fue un minivestido de cóctel, con escote strapless de Givenchy. La prenda contó con una falda abullonada en color azul baby y un top tipo corsé.

Además de lucirse como una modelo profesional, Sydney habló en exclusiva con el medio de comunicación sobre su vida en medio del éxito actoral y de paso sobre los secretos de belleza que la mantienen bella y radiante.

Según contó, la celebridad le debe su figura llena de curvas a los dulces y comida rápida. Le dijo a The Sunday Times que come como un niño pequeño, con platillos como: “hamburguesas con queso, nuggets de pollo, batatas fritas, papas fritas con chocolate, queso en paquetes grandes, hot dogs y sándwiches de tocino”.

Según afirmó, su silueta se mantiene en forma, pero todo lo que come “se va para mis pechos”.

La celebridad se tomó el tiempo de hablar de la cancelación de su compromiso con el productor y empresario Jonathan Davino. Señaló que estaba soltera y que le encantaba tener tiempo para ella y para sus amigos: “Estoy aprendiendo mucho sobre mí misma, pasando más tiempo con mis amigos. Y me encanta”.

La expareja rompió su compromiso después de tres años. Según informó TMZ, llegarían al altar durante mayo, pero las nupcias fueron pausadas supuestamente por las agendas de trabajo ocupadas de ambos.

Antes de que surgieran los rumores sobre su rompimiento, Sydney Sweneey dijo en una entrevista con ET que no estaba preocupada por su boda ni la planeación, sino que estaba enfocada en los múltiples compromisos laborales que tiene: “Estoy muy ocupada trabajando. Soy adicta al trabajo y me encanta, me encanta”.

La Sydney y Jonathan se comprometieron en 2022 después de salir por cuatro años. Desde que iniciaron su romance en 2018, ambos han estado trabajando en conjunto como productores de varias películas a través de su empresa Fifty-Fifty Films, una de ellas Anyone But You, en la que Sydney fue vinculada sentimentalmente con su coprotagonista Glen Powell en la vida real.