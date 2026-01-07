Christian Nodal cerró el 2025 en medio de rumores sobre su supuesta cercanía con su violinista Esmeralda Camacho y con la demanda interpuesta contra Cazzu, pese a ello entre los propósitos de año nuevo y contrario a lo esperado en medio de los preparativos de su boda con Ángela, el sonorense no menciona a su hija ni a su esposa, Ángela Aguilar.

En entrevista para Caracol Tv, Nodal habló sobre sus proyectos profesionales y personales que buscará concretar este 2026, entre los cuales reveló que buscará hacer nuevos duetos y adquirir nuevas habilidades.

" Quiero tener una casa en la playa. Creo que le he estado cogiendo mucho amor al mar. Quiero aprender a pescar, me gustaría tomar clases de canto también ", confesó el cantante.

La declaración destaca luego de que, en julio del año pasado en entrevista con Adela Micha, Nodal dijo que no tenía tiempo para visitar a su hija Inti, quien reside en Argentina junto con su madre, Cazzu, pero ahora parece que seguirá sin tener espacio disponible para visitarla, ya que estará ocupado aprendiendo nuevas técnicas vocales y se concentrará en sacar un nuevo álbum.

Sobre los próximos lanzamientos musicales que enriquecerán su vida profesional este 2026, también explicó que quiere hacer "u n álbum que rompa , que rompa duro, quiero hacer muchos duetos. He dejado de hacer muchos duetos .

"Quiero dedicarme 100% a sacar un álbum que traiga arte, que traiga cultura, que traiga un documental también de cómo se hace la música ", comentó ilusionado.

Recordó que hace tiempo hizo uno en Francia, por lo que sería un proyecto muy ambicioso que le consumiría su atención el llevarlo a cabo en medio de su gira "Pa'l Cora Tour 2026" que tiene varias fechas anunciadas en México, aunque también dijo que quiere hacer una gira más extensa sin mencionar si sería este año.

"Tengo un documental ya que hice en Francia y lo quiero juntar con el nuevo documental porque creo que se sería muy el complemento de cuando estás haciendo algo experimental y el complemento de cuando haces algo bien tradicional, ¿no? Quiero presentarme aquí otra vez en Colombia, q uiero hacer una gira más extensa ", comentó el cantante de "Botella tras botella".

Christian Nodal también reconoció que buscará "mucha inspiración a través de viajes, a través de personas", ¿será que haga una escala en Argentina o se tomará el tiempo de ver a Inti cuando Cazzu esté en su gira por Estados Unidos?

El tiempo sólo revelará los propósitos más íntimos que Christian Nodal se haya hecho para este año luego de que el 2025 a él y a su esposa los tuvieron bajo los reflectores.

No sólo por sus declaraciones sino por la demanda que aún enfrenta contra Universal Music, los señalamientos de los supuestos 12 millones de pesos que habría dado en efectivo a Cazzu, la guerra de comunicados y declaraciones entre su equipo legal y la madre de su hija.

E incluso se vio envuelto en uno de los conflictos dentro de la dinastía Aguilar, donde Emiliano Aguilar terminó arremetiendo no sólo contra Pepe, Ángela y Leonardo Aguilar sino también contra Nodal.