Sin importar que Ángela Aguilar estuviera a su lado, una vez más Christian Nodal “recordó” a una de sus exnovias frente a su esposa: Belinda se hizo presente en una reunión de la familia Aguilar ya que el famoso cantante interpretó “De los Besos que te Di”, tema que se hizo viral cuando Nodal lo cantó con la famosa conocida como la princesa del pop en México.

Christian Nodal se encuentra en el centro de la polémica y esta vez por un inesperado 'recuerdo' a su ex, Belinda, en medio de una reunión familiar con la dinastía Aguilar. El momento ha desatado cientos de comentarios, sobre todo, por la reacción de su actual esposa, Ángela Aguilar.

El cantante de regional mexicano se encontraba compartiendo un momento íntimo con la familia de su esposa, cuando tomó el micrófono para interpretar "De los Besos que te Di". Este tema se hizo viral y marcó un punto alto en su carrera, pero también es inevitablemente relacionado con Belinda, ya que la pareja lo cantó durante su relación, consolidándose como una de sus canciones más emblemáticas.

El video del momento, que comenzó a circular en redes sociales, muestra a Nodal en la reunión con la familia Aguilar, entonando dicho tema; ante tal situación, todas las miradas se fueron hacia Ángela, quien se encontraba a lado de su esposo.

Aunque la joven cantante mantuvo la compostura y se mostró sonriente, su lenguaje corporal durante la interpretación de Nodal fue minuciosamente analizado por los internautas. En el video, Ángela está sentada, escuchando a su marido y cantando la canción, aunque que hiciera esto hizo pensar a los usuarios de redes sociales que se trató como una forma de decir que no le importaba a quién le había dedicado el tema con anterioridad. También, algunos dijeron que quizás la joven de 22 años esperaba que su esposo la invitara a cantarla, pero él no la volteó a ver.

Para internautas y fans, la reacción y expresión de Ángela es de incomodidad aunque intente fingir, lo que avivó el rumor de un posible enojo o molestia. En redes sociales se criticó a Nodal por elegir una canción que en algún momento le dedicó a una de sus ex novias más famosas, con la cual estuvo a punto de casarse.

“Belinda fue a la primera, la segunda Cazzu y ahí quedó por qué la sigue recordando”, “Nunca va a tratar a Ángela como lo hizo con Belinda y Cazzu”, “Cuando estás enamorado la miras a la cara”, “A Cazzu la invitó a bailar” y “Ese hombre no disimula, no quiere a la Ángela”, fueron algunos de los comentarios de los internautas.