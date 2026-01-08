¿A Ángela Aguilar le afectó el escándalo de Christian Nodal y su violinista? Según las redes, sí y para prueba estaría la foto que compartió en la que se le ve presumiendo un collar similar al de Nodal y al que usó Esmeralda Camacho en un video, el cual también era muy parecido al del cantante. Ante esta imagen, los internautas de inmediato reaccionaron y dijeron que la integrante de la dinastía Aguilar se lo puso “para que sepa que (Christian) tiene dueña”.

En entrevistas anteriores, Ángela ha asegurado que para no poner atención a lo que se dice de ella en redes, “apaga” su celular y se dedica a vivir su vida, sin embargo, usuarios de redes sociales señalaron que muy probablemente no lo hace ya que se ha referido a varias cosas de las que se comenta en Internet, como por ejemplo que a su papá le dicen “Pepeyonce”.

De igual forma, infieren los internautas que se habría puesto el collar similar al de Nodal como una forma de responder a la polémica que se generó con la violinista de su esposo, quien presumió una joya muy parecida a la que tiene ella y su pareja.

Fue en una imagen que compartió a través de sus redes sociales que la hija de Pepe Aguilar reavivó la polémica y generó varios comentarios tras su acción: dicha fotografía fue subida por la joven a finales del año pasado, en la víspera de Navidad y en esta aparece junto a Nodal, quien también porta varios collares.

Lo que más llamó la atención de la foto, que se hizo viral días después, fue el detalle de que parece que Ángela trae puesto un collar similar al que lució Esmeralda Camacho en un video de TikTok, en el cual se señaló que se parecía al que Nodal usa y con el que se especuló que tenía una relación con la intérprete de “Qué Agonía” en 2024, cuando todavía no habían confirmado su relación públicamente.

Para los internautas el que Ángela se pusiera dicho collar fue interpretado como una especie de "marca de territorio". Frases como "Para que sepa que tiene dueña", “Se ve que está bien controlado”, “Ángela se puso celosa”, “Me preguntó si Cristian no le da risa lo que hace la esposita”, “El miedo no anda en burro” y “Hay que preguntarle al joyero de Nodal ya que siempre hace similares” se viralizaron rápidamente.

Desde que Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su noviazgo tras la ruptura del sonorense con Cazzu, cada movimiento de la pareja ha sido observado con lupa. La rapidez con la que hicieron pública su relación y la declaración de Ángela sobre que “no era una nueva relación, sino la continuación de una historia” provocaron que el público se lanzara en su contra.