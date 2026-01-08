Meghan Markle habría empezado el 2026 con el pie izquierdo y esto se debería principalmente a la mala relación que ahora tiene con su mamá, Doria Ragland, así lo reportaron medios internacionales; de acuerdo con lo dado a conocer, madre e hija tuvieron diferencias sobre “crianza” y “familia”, es por esto que estarían distanciadas.

Tras años de ser una de las figuras más sólidas e incondicionales en la vida de Meghan, Doria Ragland, de 69 años, se encontraría alejada de su famosa hija, y la causa detrás de esta inesperada fricción serían las "ideas muy diferentes sobre la crianza y la familia" que ambas sostienen.

Una fuente dijo a RadarOnline que la ruptura familiar estaría afectando a Meghan, ya que su madre ha sido la única que le ha brindado apoyo público y constante a lo largo de su matrimonio con el príncipe Harry y tras su salida de la monarquía británica. La presencia de Doria en eventos clave, como la boda real y la mudanza a California, hacen que este presunto quiebre sea aún más sorpresivo.

El problema entre ambas habría surgido tras el lanzamiento de la serie “With Love, Meghan”, luego de que la duquesa describiera a Ragland como "un espíritu libre", frase que en un primer momento pasó desapercibida, pero que desde entonces ha sido analizada por expertos de la realeza y personas familiarizadas con los Sussex.

“A primera vista, sonaba cálido, pero entre quienes las conocen, pareció un discreto paso atrás, lo que indica que Meghan y Doria tienen ideas muy diferentes sobre la crianza y la familia”, indicó un informante, mientras que otro agregó: “parece menos un elogio y más una sutil diferencia”, ya que Meghan se ha esforzado por parecer una mamá organizada y con reglas.

Doria Ragland anteriormente pasó largos períodos viviendo con Meghan y Harry después del nacimiento de Archie y Lilibet, ayudando con su cuidado mientras la pareja se adaptaba a la vida fuera de la familia real. Pero las cosas cambiaron. “Doria alguna vez fue una figura habitual en la casa, muy involucrada en el cuidado de los niños con Meghan y Harry, pero ya no vive allí, y la gente de su entorno lo ha notado”, reveló una fuente.

Aunque ni Meghan ni Harry han emitido comentarios oficiales sobre el presunto distanciamiento, la noticia ya está generando un gran revuelo, pues representa una nueva grieta en el círculo íntimo de la duquesa, en un momento en el que los Sussex buscan fortalecer y limpiar su imagen pública en Estados Unidos.