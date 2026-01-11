Hailey Bieber se convirtió en el tema de conversación en redes sociales luego de compartir una serie de atrevidas fotografías, en las que se mostró sólo ataviada con una sábana blanca.

La modelo y celebridad de redes sociales se dirigió a su cuenta de Instagram para compartir detalles de una sensual sesión que realizó en lo que parece ser una lujosa habitación de hotel.

En la primera imagen, Hailey aparece recostada en una amplia cama, cubierta sólo con una sábana, sonriendo animadamente. En el resto de imágenes aparece luciendo ropa interior marrón y una camisa de manga larga blanca.

Presumió su rostro definido con una mínima cantidad de maquillaje y su cabello peinado en ondas naturales. “Cocinas color mantequilla”, escribió en el pie de foto.

Su publicación en redes ocurrió horas antes de causar sensación a su paso por la alfombra roja de los Premios de Estilo WWD 2026, llevados a cabo con un sinfín de celebridades internacionales en Santa Mónica, California.

A Hailey se le unieron otras personalidades de renombre, incluida Paris Hilton, Cindy Crawford, Demi Moore, Pamela Anderson, Kristen Steward y Cameron Diaz.

Aunado a su aparición frente a las cámaras, Hailey ha sido tema de conversación entre sus fanáticos por ser la nueva imagen de Victoria’s Secret para la colección de lencería femenina de San Valentín.

En la sesión de la campaña publicitaria principal, la esposa de Justin Bieber posó dentro de un mueble vintage de madera pintándose las uñas de los pies, una pose idéntica a la que hace algunos años hizo la modelo Gisele Bündchen para la colección Think Pink Fragrance Campaign 2001 para la misma firma.

Con la reciente campaña y su publicación en Instagram, la modelo desmintió los rumores en torno a ella que aseguraban que estaba en la espera de su segundo hijo con el cantante de Baby y Daisies.

Si bien el año pasado, la hija del actor Stephen Baldwin le dijo a Vogue que ella y su esposo quieren ampliar su familia en algún momento en el futuro cercano, no dio pistas sobre cuándo sucedería y los planes que tienen para el futuro.