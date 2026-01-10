Ninel Conde se defendió de quienes la critican por su cambio físico y no le fue muy bien en redes sociales, ya que los usuarios se lanzaron contra ella tras decir que "no hay mujeres feas, sólo sin presupuesto"; ante esto, los internautas la tundieron por "burlarse" de un tema delicado.

Desde hace varios años Ninel Conde, de 49 años, ha sido señalada por la transformación física que ha tenido; sus seguidores y público en general la han cuestionado sobre los procedimientos estéticos que se ha hecho, pero hasta ahora ella los niega y prefiere evadir las preguntas.

Sin embargo, los internautas señalan que es muy evidente su cambio ya que no luce como hace 20 años. En su ultima aparición pública en el programa Hoy, la famosa conversó sobre los comentarios que ha recibido desde que se cambió el color de sus ojos y precisó que sólo si ella se somete a un procedimiento de este tipo se hace viral, pero si se lo realiza alguien más no pasa nada.

Posteriormente, lanzó un comentario con el que buscó defenderse de sus detractores: "No hay mujeres feas, hay sin presupuesto”, dijo entre risas, provocando criticas por el mensaje, por lo que desató la furia de los usuarios de redes sociales quienes le respondieron "De lo que me ha salvado la pobreza", "Gracias a Dios que no tengo presupuesto" "Ella y su realidad bien alterada", "Que invierta su presupuesto pero en un psicólogo" y "La verdad ya quedó muy mal".

Durante la charla, Ninel Conde explicó que por sí solo su nombre genera impacto y aunque en un principio le costó lidiar con la atención mediática, ahora comprende y que cada comentario posititvo o negativo que se hace sobre ella genera visibilidad y, por ende, puede transformarse en oportunidades laborales.