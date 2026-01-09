A tan sólo unos días de cumplir 27 años, Christian Nodal volvió a encender las redes sociales, pero en esta ocasión lo hizo por el nuevo look que presumió en su última aparición pública: en las imágenes se ve que el cantante luce un nuevo corte de cabello e incluso, algunos fans señalaron, que hasta cambió su estilo de vestir. Esta transformación a su apariencia dividió opiniones y generó varias críticas pues así como hubo a quienes les gustó, a otros no y se lo hicieron saber al intérprete de “Botella Tras Botella”.

El cantante de regional mexicano es conocido por sus constantes y, a veces, polémicos cambios de imagen, ya que en los últimos años se ha hecho de todo, desde tatuajes en su rostro, hasta cambios en el color de su cabello. Dichos looks han sido duramente criticados y, en su momento, hasta él mismo admitió que estaba en proceso de eliminar los tatuajes que se hizo en su cara, pues ya no le gustaban.

En las últimas imágenes que compartió en sus redes sociales, a Nodal se le ve luciendo un estilo renovado, como si este 2026 intentara dejar toda la polémica atrás para decir “borrón y cuenta nueva” en esta etapa de su vida. El próximo 11 de enero el cantante cumple 27 años y antes de celebrar esta importante fecha subió una foto en la que se le ve en lo que se especula es su casa en Zacatecas, la cual comparte con Ángela Aguilar.

En las fotos que subió a su cuenta de Instagram se percibe un cambio significativo en el corte de su cabello, además de que sus tatuajes en la cara prácticamente no se notan. “Entre paisajes que abrazan la vida”, fue el mensaje que escribió en las dos selfies que compartió.

Ante este nuevo look, la reacción de sus seguidores no ha sido la esperada: mientras una parte de sus fans aplaudió su nueva apariencia, otros consideraron que no es el look para él e incluso mencionaron que su estilo ha cambiado mucho desde que se casó con la hija de Pepe Aguilar.

Comentarios como "Ya no me gusta", "¿Qué te hiciste Nodal?", “Te queda muy bonito el corte”, “Regresa al look anterior" o "Cada vez más parecido a Kunno" inundaron rápidamente la publicación del famoso.

A pesar de la controversia, el intérprete se ha mantenido en silencio y no ha dicho nada ante quienes lo critican, ya que parece disfrutar esta nueva imagen que presume a sus casi 27 años, los cuales aún no se sabe cómo va a celebrar, pero se espera que comparta un poco de su fiesta de cumpleaños a través de sus redes sociales o de las de Ángela Aguilar.