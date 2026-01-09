El nombre de Adrián Marcelo volvió a ser tendencia luego de que supuestamente compartiera un mensaje con el que dejaría en claro que se está divorciando de su esposa. De acuerdo con los internautas, el influencer habría escrito “Los cuatro años más infelices de mi vida”, palabras que revelarían que está separándose de Karina Puente.

¿Recuerdas a Adrián Marcelo, el polémico participante de La Casa de los Famosos México segunda temporada? El influencer y youtuber se volvió viral hace poco más de año y medio por los comentarios que hizo durante el reality show, en el cual fue duramente criticado por insultar a varios de sus compañeros.

Tras sus palabras, Adrián Marcelo fue señalado de misógino, sobre todo luego de su enfrentamiento con Gala Montes, a quien le hizo comentarios personales y delicados sobre su salud mental y su relación con su madre. El escándalo fue tan grande que él decidió salirse de La Casa de los Famosos.

Debido a su personalidad es que muchos aún tienen la duda sobre si sus palabras acerca de su matrimonio son reales, porque de ser así, revelarían que se encuentra pasando por una crisis de pareja, que habría derivado en un divorcio. Según los internautas, Adrián Marcelo subió una historia, que rápidamente borró, la cual decía lo siguiente: “Los cuatro años más infelices de mi vida, los viví aquí, nunca se casen raza”.

Días antes el famoso ya había compartido otro mensaje que inquietó a sus seguidores ya que en su cuenta de X, antes Twitter, dijo lo siguiente: “Está muy cabr*n que soy tan exitoso que me vería muy mal expresándoles lo duro que ha sido para mí estos últimos meses en el tema emocional”.

Hasta el momento, el youtuber no ha aclarado si se está divorciando o no, de igual forma, su esposa, Karina Puente, tampoco se ha pronunciado al respecto, pero en sus últimas publicaciones de Instagram sus seguidores le han comentado y hasta la han felicitado por separarse de su marido.

Está muy cabrón que soy tan exitoso que me vería muy mal expresándoles lo duro que ha sido para mí, estos últimos meses, en el tema emocional. — adrián marcelo (@adrianm10) January 8, 2026

“Me caías mal ahora me caes bien por dejar al Adrián ushhh”, “Felicidades, Karina lo mejor que te pudo pasar”, “Chaparritaaaaaaa te apoyamos”, “Divorciarte, te apoyamos jajajaja”, “Tanto lo defendió y él diciendo que fueron los 4 años más miserables :)”, fueron algunas de las reacciones.

También, los internautas informaron que Adrián Marcelo y su esposa ya no se siguen en Instagram, lo que podría indicar que hay un distanciamiento entre ellos.