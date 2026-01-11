Elon Musk vuelve a sacudir Internet y esta vez no es por noticias sobre sus hijos o por sus participaciones en el gobierno de Donald Trump, sino por un tema que nos incumbe a la clase trabajadora y que resuena en nuestra economía: el ahorro para la jubilación.

El hombre más rico del mundo aseguró recientemente que no vale la pena guardar dinero para el retiro, porque en unos años… simplemente “no importará”. ¿Qué dijo y por qué lo hizo?

En una charla que sostuvo en el podcast Moonshots, Musk habló sobre un futuro, no muy lejano, en el que ahorrar dinero sería una pérdida de tiempo.

Según dijo, la razón es simple: la inteligencia artificial será tan poderosa que hará que producir bienes y servicios no cueste nada. En ese escenario, la mayoría de los humanos tendría algo así como “ingresos altos universales”, por lo que el dinero dejaría de ser una preocupación real, o al menos es lo que predice.

“Una recomendación adicional que tengo es: No se preocupen por guardar el dinero para la jubilación dentro de 10 o 20 años. No importará”, señaló el hombre más rico del mundo.

Quien no dudó en coincidir con la predicción de Musk tras hacerse viral en redes sociales fue Peter Diamandis, anfitrión del podcast, quien afirmó que la IA llevará a la “desmonetización de todo”, ya que el costo de la inteligencia y la mano de obra será prácticamente nulo. Sin embargo, admitió un detalle clave: alguien tiene que tener dinero para seguir comprando cosas.

Ante las predicciones de ambos hombres, surgió dos importantes preguntas que pondrían en vilo sus afirmaciones: si la gente deja de trabajar, de monetizar, ¿de dónde saldrá ese dinero que se necesitará? ¿Habrá impuestos y redistribución, como una renta básica universal? Musk dudó, esquivó el tema que involucraría la participación del gobierno y los impuestos, y se centró en su predicción: no existirá una razón para ahorrar para la jubilación.

“Si algo de lo que hemos dicho es cierto, ahorrar para la jubilación será irrelevante”, apuntó Musk.

Para intentar aterrizar la visión futurista del magnate, Diamandis sugirió que el sistema funcionaría porque todos tendrían garantizados servicios como vivienda, salud y entretenimiento.

El directivo de Tesla, SpaceX y X ya dio fechas en las que su visión comenzará a tomar forma: “Creo que alcanzaremos [la inteligencia artificial general] en 2026. Estoy seguro de que para 2030, la IA superará la inteligencia de todos los humanos juntos”, afirmó.

Las predicciones sobre el ahorro y la jubilación de Musk surgen después de que él mismo opinara que en menos de 20 años los humanos ya no tendrán que trabajar y que ocuparán su tiempo sólo por hobby.

Según afirmó el hombre más rico del mundo, los humanos dejaremos de trabajar y no tendremos la necesidad de hacerlo debido a que la IA hará todo.

En su momento, Musk señaló que, en un futuro cercano, las personas podrían elegir trabajar únicamente por gusto, de la misma forma en que deciden practicar un deporte o dedicar tiempo a un videojuego o a culturizar pasatiempo que las entretenga.

El dueño de Tesla, y uno de los principales precursores de la IA, comparó esta predicción con cultivar verduras por gusto en lugar de comprarlas en una tienda: “Si quieres trabajar, es lo mismo que ir a la tienda y comprar algunas verduras, o puedes cultivar verduras en tu patio trasero”, ejemplificó.

“Es más difícil, pero algunos lo hacen porque lo disfrutan. Así será el trabajo: completamente opcional”, sentenció el multimillonario.