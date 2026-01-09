La CURP biométrica será uno de los trámites más solicitados en 2026 esto debido a la creciente demanda que ha tenido de parte de los mexicanos que ya han acudido por su nueva CURP con datos biométricos, como huellas dactilares. Si aún tienes dudas sobre si este documento es obligatorio, qué necesitas para sacarlo, dónde puedes tramitarlo y cuanto cuesta, aquí te compartimos todo lo que tienes que saber. ¡Toma nota!

¿Qué es la CURP Biométrica y para qué sirve? Se trata de una versión más avanzada de la Clave Única de Registro de Población que incorpora huellas dactilares, fotografía e iris con el objetivo de crear una identificación más amplia; de igual forma, la información recabada se utilizará para combatir el robo de identidad.

Para aquellos ciudadanos interesados en tramitar la versión biométrica de su CURP, las autoridades han establecido una serie de requisitos, así como han habilitado los módulos en los que se podrá expedir de forma fácil y rápida.

¿Es obligatoria la CURP biométrica en México a partir de 2026?

Si bien las autoridades han impulsado esta nueva versión del documento para modernizar la identificación y reforzar la seguridad, hasta la fecha, la CURP biométrica no es obligatoria ya que la CURP tradicional sigue siendo válida para todos los trámites.

¿Cuánto cuesta la CURP biométrica 2026?

Es importante destacar que, al ser un documento de identificación esencial impulsado por el gobierno, el trámite es completamente gratuito.

¿Cómo puedo obtener mi CURP biométrica?

Para sacar tu CURP biométrica necesitas los siguientes requisitos:

Acta de nacimiento actualizada.

Identificación oficial vigente (INE o pasaporte).

CURP tradicional validada ante el Registro Nacional de Población (RENAPO).

Comprobante de domicilio.

Correo electrónico vigente.

El trámite se hace de la siguiente manera:

-Reúne los documentos.

-Acude a los módulos de expedición.

-Las autoridades correspondientes realizarán la toma de huellas dactilares.

-Asimismo, llevarán a cabo el escaneo del iris.

-Por último, te tomarán una fotografía de rostro completo.

Al final, se te hará llegar tu CURP biométrica de manera digital.

¿Dónde tramitar la CURP biométrica 2026?

De acuerdo con lo dado a conocer, la CURP biométrica se puede tramitar en Registros Civiles y Oficinas del Registro Nacional de Población (RENAPO) de los siguientes estados:

Veracruz Ciudad de México Estado de México.

¿Puedo negarme a dar mis datos biométricos?

En su momento, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que a nadie se le iba a obligar a hacer el trámite de la CURP biométrica; será elección personal el hacerlo o no. “Evidentemente a nadie se le puede obligar a que lo haga. Claro que nosotros creemos que es importante que se haga porque ayuda en muchos temas, y particularmente en los temas relacionados con víctimas de violencia (...) y en particular en el tema de desaparecidos”, comentó en julio del año pasado.