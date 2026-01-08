Tramitar el pasaporte mexicano ya no tiene por qué ser un proceso complicado. En 2026, la Secretaría de Relaciones Exteriores ofrece la opción de iniciar el trámite por teléfono, una alternativa pensada para agilizar citas, resolver dudas y facilitar el acceso al documento oficial más importante para viajar al extranjero.

Conocer los precios actualizados, los requisitos indispensables y el proceso correcto es clave para evitar errores que retrasen la entrega del pasaporte. En esta guía te explicamos cómo funciona el trámite telefónico, qué documentos debes tener a la mano y cuáles son los pasos rápidos que te permitirán avanzar en el trámite.

Vigencia del pasaporte mexicano

Pasaporte de 1 año: Exclusivo para menores de 3 años y personas que no cumplen todos los requisitos, pero necesitan protección consular o regresar a México.

Pasaporte de 3 años: Para ciudadanos mexicanos y trabajadores agrícolas.

Pasaporte de 6 años y 10 años: Para todos los ciudadanos mexicanos.

Costos del pasaporte mexicano en 2026

Pasaporte de 1 año: 920 pesos mexicanos.

Pasaporte de 3 años: $1,795 pesos.

Pasaporte de 6 años: $2,440 pesos.

Pasaporte de 10 años: $4,280 pesos.

Pasaporte mexicano con descuento en 2026

Hay descuentos del 50% para personas con discapacidad, mayores de 60 años y trabajadores agrícolas temporales en Canadá. Para los beneficiarios, los costos quedan así:

Pasaporte de 1 año: 460 pesos

Pasaporte de 3 años: $900 pesos.

Pasaporte de 6 años: $1,220 pesos.

Pasaporte de 10 años: $2,140 pesos.

Cómo agendar tu cita para el pasaporte mexicano en 2026

Antes de marcar, determina en qué oficina de la SRE deseas llevar a cabo el trámite. Pues te lo preguntarán y tendrás que dar una respuesta inmediata. Encuentra las sedes en este directorio de la SRE.

Ten a la mano tu CURP (tu INE la tiene), una hoja y un bolígrafo para anotar requisitos previos a la cita.

En el trámite por teléfono deberás llamar al 55 893 (24827), de lunes a domingo de 8:00 a 20:00 horas y esperar a que la operadora te guíe y un trabajador de la SRE tome tus datos.

Si eres paciente a esperar la contestación, tomarán tus datos rápidamente y, contando desde ese momento, tendrás una cita en menos de cinco minutos.

Primero escucharás un aviso de privacidad de datos personales. Déjalo pasar, pero presta atención a las indicaciones.

Te pedirán seleccionar el tipo de trámite que harás. Selecciona cita para pasaporte con el número 1. Puedes marcar 2 para escuchar los requisitos.

Tras comunicarte que deberás presentarte a tu cita 15 minutos antes y con el pago de derechos, te preguntarán si deseas tramitar una cita individual o familiar. Selecciona la opción que más te convenga.

Conectarán tu llamada con un operador, quien te preguntará tu CURP, nombre completo, fecha de nacimiento y oficina donde quieres llevar a cabo tu trámite. También te preguntará tu dirección de correo electrónico y la repetirá para confirmarla. Es importante que le hagas notar cualquier error, si existe.

El operador te dirá qué fechas y horarios tiene disponibles. Si no puedes en la fecha que te indican, sugiere una posterior. Puedes elegir.

Después de la llamada, te llegará un correo con: Hoja de confirmación de la cita. Una ficha de datos complementarios (que deberás llenar a mano). Un link para descargar la hoja de ayuda del pago correspondiente y un link para más información.

Bancos para pagar el pasaporte mexicano 2026

Todos estos bancos están autorizados para el pago del pasaporte mexicano:

Banjercito, Banorte, BBVA Bancomer, Banamex, BanBajio, HSBC, Santander, ScotiaBank, BancoMultiva, BanRegio, Afirme, Banca Mifel, Inbursa, MUFG, RBS, Bank of America, ING, Bansi.

Requisitos para tramitar el pasaporte mexicano en 2026

Después de agendar una cita en alguna de las oficinas en México o en oficinas consulares, se deberán de cumplir con los siguientes requisitos:

1) Acreditar la nacionalidad mexicana:

La SRE dice: “Si de la consulta a las bases de datos, sistemas o archivos a los que tenga acceso la Secretaría no se pueda acreditar la nacionalidad de la persona solicitante, deberá presentar alguno de los siguientes documentos”:

Acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular;

Certificado de nacionalidad mexicana;

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento;

Carta de naturalización;

Cédula de identidad ciudadana, o

Certificado de matrícula consular.

2) Presentar una identificación oficial vigente en original:

Como credencial para votar del INE, matrícula consular, licencia de conducir, entre otras.

Comprobante de pago de derechos del pasaporte, talón original y sellado por el banco.

3) Hoja de confirmación de la cita.

Para menores de edad, se requiere también identificación y presencia de ambos padres.

Ya no debes llevar fotografía; la toma digitalmente el personal de la SRE el día de la cita.

Cómo es la cita para tramitar el pasaporte mexicano en 2026

Cuando sea el día de tu cita para tramitar el pasaporte mexicano...

No olvides llevar tu credencial de elector, una copia certificada de tu acta de nacimiento si no se acreditó tu nacionalidad, la hoja de tu cita y el comprobante de pago emitido por el banco. Recuerda que ya no debes llevar fotografías.

Procura llegar 15 minutos a la cita, para evitar perder tu lugar por contratiempos.

Al llegar, avísale en la entrada que ya cuentas con cita para tramitar el pasaporte, para que te señalen la fila en la que debes formarte.

Sigue las indicaciones del personal del lugar y acomoda los papeles en el orden que te solicitan, para que ingreses más rápido.

Después de corroborar tus datos con los que ingresaste al sistema, te tomarán la fotografía, huellas dactilares y lectura de iris.

Luego de una espera de entre 10 y 60 minutos, te darán tu pasaporte.