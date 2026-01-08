El Departamento de Estado de Estados Unidos informó que, a lo largo del país, se celebran “Special Passport Acceptance Fairs” (ferias especiales de aceptación de pasaportes) para facilitar el trámite en noches y fines de semana o en sedes especiales.

Estas ferias son organizadas por instalaciones de aceptación de pasaportes —como oficinas postales, juzgados y bibliotecas— que ofrecen servicios fuera del horario habitual y están dirigidas a solicitantes por primera vez, a niños y a cualquier persona que deba aplicar en persona con el Formulario DS‑11. En su página está el calendario con los eventos próximos, ordenados por fecha y estado, y que se actualiza cada semana.

¿Quiénes pueden asistir y qué servicios ofrecen?

Primeros solicitantes y menores que deben aplicar en persona con el DS‑11. Los adultos elegibles para renovación con DS‑82 deben hacerlo en línea o por correo y no necesitan asistir a estas ferias.

Se realizan por la tarde, fines de semana y en ubicaciones especiales para quienes no pueden acudir en horario laboral.

Las ferias aceptan solicitudes con servicio rutinario y expedito; no emiten pasaportes en el lugar, ya que cada instalación envía la solicitud al Departamento de Estado para su procesamiento.

El Departamento de Estado recuerda que los tiempos de procesamiento (rutinario y expedito) deben considerarse junto con los tiempos de envío por correo.

Si el viaje internacional es dentro de 2–3 semanas (o menos), recomiendan pedir cita en una agencia o centro de pasaportes del gobierno federal (hay 26 en todo el país) en lugar de acudir a una feria o instalación de aceptación. Para viajes en menos de 14 días, se requiere cita por urgencia.

Aunque cada evento puede tener detalles logísticos particulares, el Departamento de Estado indica en su portal principal de pasaportes que quienes aplican por primera vez deben preparar su solicitud DS‑11, evidencia de ciudadanía, identificación con foto y considerar los servicios disponibles (rutinario o expedito).

La firma del DS‑11 se realiza en presencia del agente de aceptación; la instalación remite la solicitud al Departamento de Estado para su trámite. Para renovaciones elegibles, el DS‑82 se envía en línea o por correo sin necesidad de acudir a una feria.

Aquí algunas ferias disponibles:

16 de enero: Centro Hispano, White Plains, Nueva York.

17 de enero: UC Irvine Passport Application Acceptance Office, Irvine, California.

19 de enero: Northwest Library (2880 Hard Rd), Worthington, Ohio.

21 de enero: Essex County Clerk's Office (560 Northfield Avenue), West Orange, Nueva Jersey.

23 de enero: Katy Branch Library (5414 Franz Rd), Katy, Texas.

24 de enero: Magnolia High School (2450 W. Ball Rd), Anaheim, California.

24 de enero: Dallas Passport Agency, Dallas, Texas.

31 de enero: Heritage Bay Government Center (15450 Collier Blvd), Naples, Florida.

Puedes ver todas las ferias de pasaportes de enero y febrero en este enlace .