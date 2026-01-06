Todos los mexicanos que viajan al extranjero necesitan un pasaporte. El pasaporte mexicano sirve como identificación, pero también te permite obtener ayuda consular en caso de necesitarlo.

Actualmente, es posible sacar la cita para pasaporte por teléfono, internet y hasta WhatsApp. Te decimos todo lo que necesitas saber para realizar tu cita por WhatsApp con éxito.

Costos del pasaporte mexicano en 2026

Pasaporte de 1 año: 920 pesos mexicanos.

Pasaporte de 3 años: $1,795 pesos.

Pasaporte de 6 años: $2,440 pesos.

Pasaporte de 10 años: $4,280 pesos.

Pasaporte mexicano con descuento en 2026

Hay descuentos del 50% para personas con discapacidad, mayores de 60 años y trabajadores agrícolas temporales en Canadá. Para los beneficiarios, los costos quedan así:

Pasaporte de 1 año: 460 pesos

Pasaporte de 3 años: $900 pesos.

Pasaporte de 6 años: $1,220 pesos.

Pasaporte de 10 años: $2,140 pesos.

Cómo sacar la cita para pasaporte por WhatsApp en 2026

Para sacar la cita por WhatsApp es necesario guardar primero el número (+52) 55893-24827 en la lista de contactos de tu celular.

La dependencia informó que su número ya está verificado, así que no se deben hacer citas a otros números que no cuenten con la palomita.

En la aplicación de WhatsApp abre una conversación con el número 5589324827 tras guardarlo en tu lista de contactos. Escribe la palabra “Hola” para empezar una conversación con el chat bot.

Lee la lista de los estados con oficinas disponibles para sacar el pasaporte mexicano y selecciona el número correspondiente a la entidad donde realizarás el trámite.

El chatbot te arrojará las oficinas con citas disponibles en el estado. Elige la que quede cerca de tu casa o trabajo para que te sea más sencillo acudir.

Ingresa tu CURP y revisa que los datos que muestra el sistema sean los correctos.

Confirma que estás realizando el trámite de primera vez del pasaporte o renovación, según sea el caso.

Selecciona la vigencia del pasaporte que quieres sacar, que puede ser de tres, seis o 10 años.

Confirma el correo electrónico al que te llegarán todos los documentos que necesitas para pagar y para llevar el día de la cita en las oficinas de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Los documentos también los puedes descargar del chat.

Requisitos para tramitar el pasaporte mexicano en 2026

Después de agendar una cita en alguna de las oficinas en México o en oficinas consulares, se deberán de cumplir con los siguientes requisitos:

1) Acreditar la nacionalidad mexicana:

La SRE dice: “Si de la consulta a las bases de datos, sistemas o archivos a los que tenga acceso la Secretaría no se pueda acreditar la nacionalidad de la persona solicitante, deberá presentar alguno de los siguientes documentos”:

Acta de nacimiento expedida por la oficina del registro civil mexicano o por oficina consular;

Certificado de nacionalidad mexicana;

Declaratoria de nacionalidad mexicana por nacimiento;

Carta de naturalización;

Cédula de identidad ciudadana, o

Certificado de matrícula consular.

2) Presentar una identificación oficial vigente en original:

Como credencial para votar del INE, matrícula consular, licencia de conducir, entre otras.

Comprobante de pago de derechos del pasaporte, talón original y sellado por el banco.

3) Hoja de confirmación de la cita

Para menores de edad, se requiere también identificación y presencia de ambos padres.

Ya no debes llevar fotografía; la toma digitalmente el personal de la SRE el día de la cita.