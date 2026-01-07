Si actualmente no cuentas con un empleo formal y te preocupa detener la acumulación de tus semanas cotizadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para tu pensión de retiro, existe una solución para ti: el instituto ofrece una modalidad de aportaciones voluntarias que permite mantener vigente dicho proceso aunque no tengas patrón; aquí te contamos cómo hacer el trámite.

Uno de los temas que más preocupa a los mexicanos que se quedan sin trabajo es qué va a pasar con sus semanas cotizadas: su principal inquietud es que se detenga dicha cotización y que no sumen para su retiro, de modo que tengan menos probabilidades de obtener una pensión.

De igual forma, si no sumas semanas cotizadas puedes tener problemas a la hora de pedir un crédito del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit).

¿Cómo puedo aportar semanas cotizadas al IMSS si no trabajo?

Si fuiste dado de baja por tu patrón, pero quieres seguir cotizando en el IMSS puedes inscribirte en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio. ¿Quién lo puede hacer? El asegurado dado de baja en el régimen obligatorio o, en su caso, la persona que autorice para realizar el trámite con carta poder.

Requisitos para sumar semanas cotizadas con aportaciones voluntarias

Para poder acceder a este beneficio, el IMSS establece una serie de requisitos que el ex trabajador debe cumplir.

Datos para hacer el trámite en línea:

CURP

Número de Seguridad Social

Correo electrónico.

Documentos para hacer el trámite presencial en la Subdelegación:

Identificación oficial vigente (Original y copia)

Escrito libre solicitando la inscripción en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio, con firma autógrafa o huella digital (original y copia).

Comprobante de domicilio (Original y copia).

Guía rápida para sumar semanas cotizadas por aportación voluntaria

El trámite dependerá de cómo quieras hacerlo.

Trámite presencial:

-Presenta en ventanilla de la Subdelegación escrito libre con tu solicitud de inscripción y firma autógrafa, así como los documentos requeridos.

-Realiza el pago correspondiente en las entidades bancarias o en línea.

-Una vez que se realice el pago en las entidades bancarias o en línea, por sistema se registra el pago.

Considera que las oficinas atienden de lunes a viernes en días hábiles en un horario de 8:00 a 15:30 horas.

Trámite en línea:

-Solicita el trámite en el siguiente enlace: https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/portal-ciudadano-web-externo/home

-Ingresa al apartado de trámites de derechohabientes, pensionados y público en general, busca el de “Solicitud de inscripción en la continuación voluntaria en el régimen obligatorio”.

-Para iniciar el trámite, captura tu CURP y un correo electrónico válido.

¿Para qué se utilizan las semanas cotizadas en el IMSS?

Las semanas cotizadas en el IMSS son tu historial laboral formal y sirven principalmente para acceder a tu pensión de retiro, pero también te dan derecho a obtener otros beneficios, por ejemplo, un crédito Infonavit.