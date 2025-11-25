El pasaporte americano no solamente sirve para irte de viaje, también es un documento de identidad que te acredita como ciudadano de Estados Unidos. Por lo tanto, debes cumplir con ciertas obligaciones.

Además, existen situaciones específicas en las que el Departamento de Estado puede revocar o denegar tu pasaporte. Aquí te explicamos todo, según las regulaciones oficiales.

10 obligaciones para conservar tu pasaporte válido

Mantener tu información actualizada

Si cambias de nombre, género o tienes errores en tu pasaporte, debes solicitar correcciones ante el Departamento de Estado.

Reportar pérdida o robo inmediatamente

Si tu pasaporte se pierde o es robado, debes informarlo al Departamento de Estado para evitar uso fraudulento.

Renovar antes de la fecha de vencimiento

No puedes viajar con un pasaporte vencido; debes renovarlo antes de que expire.

Cumplir con las leyes de viaje internacional

Es ilegal salir o entrar a Estados Unidos sin un pasaporte válido, salvo excepciones específicas (como militares en servicio activo).

No usar el pasaporte para fines fraudulentos

Obtener o usar un pasaporte de manera fraudulenta es motivo de revocación inmediata.

Cumplir con órdenes judiciales

Si tienes restricciones judiciales que prohíben salir del país, no debes intentar usar tu pasaporte para viajar.

Mantener tus obligaciones fiscales al día

El IRS puede certificar tu deuda fiscal “seriamente morosa” y el Departamento de Estado puede revocar tu pasaporte.

Pagar préstamos de repatriación

Si recibiste un préstamo del gobierno para regresar a Estados Unidos, debes pagarlo; de lo contrario, se puede negar o revocar tu pasaporte.

Cumplir con obligaciones de manutención infantil

Si debes más de lo permitido en manutención infantil, tu pasaporte puede ser restringido o negado, dice el Código de Regulaciones Federales.

Respetar leyes sobre delitos graves

Personas con órdenes de arresto federales, extradición pendiente o condenas por ciertos delitos (como tráfico de drogas o turismo sexual) pueden perder su pasaporte.

¿Por qué puede ser revocado tu pasaporte?

Según el Título 22 del Código de Regulaciones Federales y leyes federales, el Departamento de Estado puede revocar o negar un pasaporte por las siguientes razones:

Fraude o error en la obtención del pasaporte.

Deudas fiscales seriamente morosas certificadas por el IRS.

Incumplimiento de manutención infantil.

No pago de préstamos de repatriación.

Condenas por tráfico de drogas o turismo sexual.

Órdenes judiciales que prohíben viajar, órdenes de arresto o extradición.