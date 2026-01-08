Mientras muchos persiguen trabajos de oficina o sueñan con el home office perfecto para eliminar las horas de traslado y pérdida de tiempo en el tráfico diario, en Estados Unidos hay un importante problema con la falta de mano de obra: casi nadie quiere tener de empleos manuales con sueldos de más de 100 mil dólares.

¿Por qué? ¿Qué está pasando? A continuación te contamos lo que está pasando con miles de vacantes en empleos que ya nadie quiere hacer.

Después de la Segunda Guerra Mundial, las industrias en Estados Unidos estaban llenas de trabajadores dispuestos a hacer todo lo posible por un sueldo seguro y conveniente, hoy en día las mismas industrias tienen problemas para encontrar personal.

El sector automotriz es uno de los más afectados, y no por falta de dinero, sino por falta de interés de los trabajadores a pesar de que se ofrecen sueldos superiores a los 100 mil dólares.

De acuerdo con Jim Farley, director ejecutivo de la automotriz Ford, en la empresa actualmente hay más de 5 mil vacantes para mecánicos con sueldos anuales de hasta 120 mil dólares , más del doble del salario promedio en Estados Unidos en los últimos años.

Si bien el sueldo es atractivo, nadie quiere hacerlo. Además de destacar la crisis de Ford, Farley señala que otras áreas laborales también están en serios problemas por falta de mano de obra.

“Estamos en problemas en nuestro país. No estamos hablando de esto lo suficiente. Tenemos más de un millón de vacantes en empleos críticos, servicios de emergencia, transporte de camiones, obreros de fábricas, fontaneros, electricistas y artesanos. Es algo muy serio”, apuntó el directivo.

Parte del problema, resalta, es que estos empleos no regalan el dinero. En muchos casos se paga por tarifa plana: ganas más si trabajas más rápido y mejor. Además, dominar el oficio puede tomar cinco años o más, algo que asusta a quienes buscan resultados inmediatos.

Eso sí, el camino no es barato ni fácil. Muchos técnicos deben comprar sus propias herramientas, algunas con precios que superan los 800 dólares. Además, es un trabajo que desgasta el cuerpo y una lesión puede dejarte meses sin ingresos.

Este tema llegó a oídos de Elon Musk, el hombre más rico del mundo, quien opinó recientemente que “Estados Unidos carece de gente para trabajos duros y pocos quieren capacitarse” aunque tengan la oportunidad de hacerlo, y que se niegan a hacer cualquier tipo de trabajo físico.

“Estados Unidos sufre una grave escasez de personas que puedan realizar trabajos físicos exigentes o que incluso deseen formarse para ello”, escribió Musk en X.

Según afirmó, Ford tiene problemas de plantilla debido a que los estadounidenses no desean hacer el trabajo duro y tampoco desea preparase para ello ni adquirir los conocimientos especializados que se requieren para desempeñar dichos trabajos.

Al parecer, Musk habla desde su experiencia, ya que en su empresa Tesla se requiere empleados con las mismas características, pero los estadounidenses no quieren trabajar. Se sabe que por esto es partidario de las visas de trabajo H-1B, para que los migrantes puedan trabajar en Estados Unidos de forma legal.

Tras dar su opinión, Elon fue blanco de críticas en redes sociales por “subestimar” el talento de los estadounidenses y su apertura para trabajar por salarios superiores a los 100 mil dólares anuales.

Según le dijeron sus seguidores en X, Estados Unidos está lleno de jóvenes que “estarían encantados de ser mecánicos por 120 mil dólares al año” siempre y cuando se invierta en ello y se les enseñe todo lo que deben saber.